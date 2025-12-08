為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拉拉山爭取全國首座「暗空勝地」國際認證 路燈戴燈罩減光害

    2025/12/08 18:44 記者李容萍／桃園報導
    桃園市風管處與養工處合作，為巴陵大橋至巴陵消防分隊沿線路燈戴上專屬燈罩，讓光線精準向下照射在路面。（圖由桃市風管處提供）

    桃園市政府推動北橫觀光資源升級，期盼藉由拉拉山優異的觀星條件，委託台灣暗空協會向國際暗空協會（IDA）申請全國首座「暗空勝地」的國際認證，市府風景區管理處與養護工程處上月底為巴陵大橋至巴陵消防分隊沿線22盞路燈戴上專屬燈罩，讓光線精準向下照射在路面上，不僅行車更安全及友善生態環境，更將溢散的光收攏讓星空清晰可見，既照亮回家的路也找回失落的星空。

    桃市風景區管理處長廖育儀說，復興區拉拉山海拔介於600至1500公尺間，雖然不高，但多數地區人煙罕至光害少，非常適合觀星，巴陵大橋夜裡常有人捕捉銀河美景和等待流星雨，若成功爭取暗空認證，民眾可體驗璀璨星河，勢必能帶動人潮，屆時再進一步規劃夜間遊程，對地方觀光發展將有助益。

    廖育儀表示，過去路燈漫射的燈光，不僅容易造成駕駛炫光刺眼、干擾自然生態，更讓星空埋沒在光污染之中，推動拉拉山爭取國際暗空勝地認證，攜手養工處透過改善公共照明，透過加裝燈罩讓路燈光線精準向下照射於路面上，避免光線直射天空或溢散，盼有效減少光害，除讓民眾得以重拾星空之美外，更保護動植物生態節律且能降低能源浪費，符合永續發展方向。

    相關工程今年11月由養工處改善巴陵大橋至巴陵消防分隊沿線22盞路燈，路段總長約500公尺，透過加裝燈罩方式大幅降低光的溢散。另外，預計今年底前，陸續完成改善巴陵2號隧道轉角處方向指引牌、3盞巴陵鐵塔周邊景觀高燈。明年起將全面檢視認證範圍內道路，包含台7線、桃166線等，屆時將與各權責單位合作，逐年完成認證範圍內公共照明改善工作。

    復興區長蘇佐璽也說，在現代光害日益嚴重的環境中，能擁有一片清晰的夜空是多麼奢侈的享受，此計畫的核心願景，不僅是追求一個名號，而是希望將鄉親珍愛的拉拉山，打造成為國際級的暗空聖地，在保護這片稀有珍貴夜空資源的同時，透過永續觀光發展，帶動地方創生，未來大家談起復興區，除了知名的拉拉山巨木群和香甜的水蜜桃，這裡更能成為大家心中那個最閃亮的「追星聖地」。

    桃園市風管處委託台灣暗空協會推動申請拉拉山成為全國首座「暗空勝地」。（圖由桃市風管處提供）

    圖
    圖
