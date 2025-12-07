為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    教育部攜手紐西蘭培育未來領袖 原民青年海外行銷部落文化

    2025/12/07 16:09 記者楊綿傑／台北報導
    原住民青年與紐西蘭Waihi College師生進行毛利論壇。（教育部提供）

    為培育具文化認同、社會關懷與國際視野的原住民族青年人才，教育部辦理「高級中等學校原住民學生青年領袖培育營」，學員透過部落踏查、自我探索、文化議題討論及團隊任務等課程，深化族群文化理解，學習以文化為根的領導思維，並在返校服務中實踐所學。

    今年度辦理5場次，分為初階、中階及高階3階段，共計236人次學生參與。並自高階結訓學員中遴選25名優秀學生參與國際交流，拓展全球視野，讓原民青年在文化中找到力量，拓展屬於自己的新視野，從而以實踐行動回饋部落。

    第12屆高階結訓學生延續國際交流傳統，赴紐西蘭奧克蘭、羅托路亞與懷希等地，展開教育與文化參訪。行程包含拜會紐西蘭市政廳、文化園區、博物館及駐奧克蘭台北經濟文化辦事處等地，並與 Rotorua Boys’High School、John Paul College及 Waihi College等3所學校進行師生交流。

    教育部說明，雙方簽署合作備忘錄（MOU），舉辦毛利文化論壇、入班共學及家庭寄宿等活動。交流活動中，台灣學生以英文介紹族群與部落文化，並於「行銷台灣」展演中呈現原住民樂舞，獲當地師生熱烈回應；毛利學生則以歌舞和儀式回贈，兩地青年透過文化對話與真誠交流，彼此學習尊重與理解。

    教育部提到，原住民學生領袖培育營是以「文化為根、領導為樑」做為核心目標，透過系統化課程與國際連結，為原民青年開創更寬廣的成長舞台。為持續強化培育效益，將自明年起，導入全新「兩階段培育模式」，包括高一學生參加初階的基石階段，聚焦自我探索、文化認同與部落學習；另高二學生進入高階的飛躍階段，著重社會實踐、公共參與以及國際理解。

    學員表示，這趟旅程拓展了國際視野，也讓他們體會文化傳承的重要，激發了推廣原民文化及參與國際合作的熱情，透過城市探索與團隊生活，培養自主學習與跨文化溝通能力，對未來的領導實踐更具信心。

