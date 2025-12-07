12/07各報重點新聞一覽

總統賴清德昨出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮，向與會者致意。（記者方賓照攝）

自由時報

民主、反共、國家利益 賴籲國人3面向團結對外

總統賴清德昨天強調，民主政治就是政黨政治，不同政黨彼此競爭很正常，但面對未來中國的威脅，台灣就是要團結，團結在三個面向：民主、反共與國家利益；要用「民主」團結國家，用「反共」凝聚人民力量，要不分政黨「國家利益」最優先。

影音串流一統江湖 Netflix開價2.25兆買下華納HBO

影音串流巨頭網飛（Netflix）五日宣布，將以七二〇億美元（二．二五兆台幣）收購華納兄弟探索（WBD）公司旗下製片廠與串流部門HBO Max。該交易將使全球最大兩家串流平台結合，進一步鞏固網飛的主導地位。

美國新生兒可不施打B肝疫苗 我疾管署：維持全面接種

美國最新建議，部分新生兒可不必一出生就接種Ｂ肝疫苗，但衛福部疾病管制署評估風險後決定不跟進，我國維持「出生廿四小時內接種」政策。國內專家指出，台、美流行病學背景與感染來源不同，台灣若貿然調整，恐增加防治破口。

聯合報

陸首在台灣淺灘搜救演練 逼近澎湖與台灣本島

大陸福建省海事局連同大陸交通部等單位，昨天首次舉行「台灣淺灘海域搜救應急演練」，相關部門組織船艇編隊開展「台灣海峽中部海域專項執法行動」，涵蓋範圍涉及台灣淺灘以及台灣海峽中部、通航密集區與事故多發區。

賴總統：留「中華民國」有助團結台灣社會

賴清德總統昨天指出，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會，因為這個名字寫在憲法裡，且台灣是主權獨立國家，沒有另行宣布台灣獨立的必要。

中國時報

賴清德：中華民國寫在憲法 不必改名

繼日前發布「守護民主台灣國安行動方案」後，賴清德總統6日多次論述明確表示，民進黨的「台灣前途決議文」提到，台灣已經是主權獨立的國家，根據《憲法》，名字叫中華民國；民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。他也特別指出，台灣已經是個主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要，也是為了要團結台灣社會。

國安基金衝兆元 周三立院審查

台股市值站上90兆元，國安基金規模卻25年未調，護盤動能受到關注。立法院財委會周三（10日）將審查《國安基金條例》修正草案，將基金規模從現行的5000億元擴大到兆元，並且取消以持有的股票向銀行借款和四大基金周轉的限額，讓操作更具彈性、發揮更大的護盤作用。

影音串流巨頭網飛（Netflix）五日宣布，將以七二〇億美元收購華納兄弟探索公司旗下製片廠與串流部門HBO Max。（路透）

美國最新建議，部分新生兒可不必一出生就接種Ｂ肝疫苗，但衛福部疾病管制署評估風險後決定不跟進。（記者邱芷柔攝）

