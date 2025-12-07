民主、反共、國家利益 賴籲國人3面向團結對外

總統賴清德昨出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮，向與會者致意。（記者方賓照攝）

總統賴清德昨天強調，民主政治就是政黨政治，不同政黨彼此競爭很正常，但面對未來中國的威脅，台灣就是要團結，團結在三個面向：民主、反共與國家利益；要用「民主」團結國家，用「反共」凝聚人民力量，要不分政黨「國家利益」最優先。

民進黨沒改國號 為團結台灣社會

賴總統昨天出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇時致詞表示，雷震成立「自由中國」雜誌，在台推廣民主自由工作，並希望改國號為「中華台灣民主國」。民進黨沒有這樣做，認為保留這個名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡，且台灣是主權獨立國家，沒必要另行宣布獨立，目的也是為團結台灣社會。

請繼續往下閱讀...

賴總統指出，民進黨二〇二四年通過「族群多元、國家一體決議」，不管先來後到，只要認同台灣是這個國家的主人。這是尊重每個人的生活經驗，不論是台灣認同或中華民國認同，都應相互尊重，因為歸根究柢都是指台澎金馬二三〇〇萬人。

面對外來威脅 千萬別讓外力分化

賴說，身為總統，在面對外來威脅時，他非常希望國家應該要團結。千萬不要讓外力分化，分散力量就無法保護國家。過去許多民主運動人士都是為了要爭取民主，「現在我們的責任，是要捍衛民主、深化民主」。

他強調，面對中國威脅，希望國內能團結一致對外，團結在三個面向：第一是民主，第二是反共，第三是不分政黨國家利益要擺在前面。彼此不同黨沒關係，因為民主政治就是政黨政治，不同黨彼此競爭很正常，同一個國家比較重要。要用民主團結國家，用反共凝聚人民力量，要國家利益最優先。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法