美國新生兒可不施打B肝疫苗 我疾管署：維持全面接種

美國最新建議，部分新生兒可不必一出生就接種Ｂ肝疫苗，但衛福部疾病管制署評估風險後決定不跟進。（記者邱芷柔攝）

美國最新建議，部分新生兒可不必一出生就接種Ｂ肝疫苗，但衛福部疾病管制署評估風險後決定不跟進，我國維持「出生廿四小時內接種」政策。國內專家指出，台、美流行病學背景與感染來源不同，台灣若貿然調整，恐增加防治破口。

專家：台灣貿然調整 恐增防治破口

美國疾病管制中心預防接種諮詢委員會（ACIP）以八比三通過政策調整，針對Ｂ型肝炎表面抗原陰性母親所生新生兒，改採個別化決策，不再全面建議接種出生劑，可由父母與醫療人員依風險共同評估，未接種者可延至滿兩個月後施打第一劑。

疾管署副署長林明誠表示，經國內ACIP專家會議，考量台灣過去Ｂ肝盛行率高，母嬰垂直感染長年是主要感染來源，決定不跟進美國作法。

台灣一九八六年起推動新生兒公費接種Ｂ型肝炎疫苗，一九九二年實施「〇、一、六個月」三劑制度，二〇一一年明訂出生廿四小時內接種。疾管署統計，今年新生兒第一劑接種率為九十三．一％，三劑完成率九十七．七％，六歲以下兒童帶原率已降至〇．八％以下。

我國ACIP召集人李秉穎指出，台灣逾半數Ｂ肝感染來自「垂直感染」，若延後至兩個月才接種，將無法有效阻斷新生兒出生時的感染風險。新光醫院感染科醫師黃建賢表示，台灣過去累積大量Ｂ肝感染者，防治仍不能鬆手。

林口長庚副院長邱政洵說，台灣是全球最早推動新生兒Ｂ肝全面接種的國家，接種世代帶原率已大幅下降，維持現行政策仍是最穩健做法。

