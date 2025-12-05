綠竹筍AI分級、粉圓科學拆解 台南國中小研究競賽作品亮眼

南市今年國中小獨立研究競賽，3日於永福國小舉行頒獎典禮，各組第一名合影。（南市教育局提供）

南市國中小學生獨立研究競賽邁入第13屆，今年77件參賽作品展現高度創意、多元在地關懷與跨領域探索能量，共有29件作品脫穎而出，來自16所學校、149位學生與指導教師獲獎。競賽鼓勵學生以自身經驗與興趣出發，在教師引導下完成從問題發想、資料蒐集、實驗設計到結果分析的完整研究歷程。

復興國中龔唯善、陳悅祐、吳昕書以「知『竹』知已—國中生看竹的在地『綠經濟』」勇奪國中組人文社會科學類第一名。團隊走訪龍崎筍園、蔬果產銷班與關廟食品加工廠，聚焦竹筍產業面臨的人力老化與轉型挑戰，提出以AI協助綠竹筍品質分級及設計APP的創意構想，強化市場能見度，提升消費者「帶著走的食力」。指導教師劉嘉怡、涂至彧表示，學生在研究中深刻理解農業永續的重要，也學會以韌性面對產業變遷。

建興國中資優班戴翊喬、戴翊晴以「『氫』眼看『鍵』—以透光率探討粉圓糊化機制」，奪下國中組數學自然科學類首獎；他們從日常食品出發，以科學方法分析粉圓糊化過程，展現生活科學的深度。師生團隊形容這段研究是一場「教學相長」的珍貴歷程。

國小組方面，新化國小資優班張芯綾、呂亞真、林郁芝、林楷茵以「越共村的綠寶石—結合新化礁坑橄欖產業之動畫短片設計與推廣」榮獲人文社會科學類第一名；作品從校外教學取材，透過動畫呈現礁坑橄欖產業的特色，成功讓更多人認識地方文化與產業價值。指導教師曾惠琪表示，獨立研究能培養學生主動覺察與解決問題的能力。

忠義國小黃鈺鈞、黃榆雯則憑藉「太陽能海水淡化材料比較研究」，比較奈米碳球與多種天然碳材的光熱效率，拿下國小組數學自然科學類第一名。指導教師徐麗琦、林若彤表示，雖然學生年紀小，但展現出成熟的探究精神與科學態度，令人驕傲。

