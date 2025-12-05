以「兼職賣涼麵」違法解僱員工 法院判公司須補發薪資

實業公司以組織縮編解僱業務經理，最後才指控經理兼職副業上班賣涼麵，台南地院認定解僱違法，僱傭關係仍存，公司須補發薪資。（示意圖，記者王捷攝）

某實業公司資遣1名業務專案經理，先以組織縮編為由，後改口不能勝任工作，事後又翻出兼賣涼麵等副業當理由將經理解僱，台南地方法院認定公司解僱違法，判僱傭關係仍存在、要按月補發薪水與提繳退休金。

朱姓員工受僱公司擔任微電子課業務專案經理，月薪約5萬元並有車輛津貼與業績獎金。2023年12月8日，主管以明年市場預估不佳、公司組織縮編為由通知資遣，隔天起不再讓他進公司並收回工作設備，隨後寄發存證信函，把離職日訂在同年12月31日，離職證明上改寫成依勞動基準法第11條第5款認定無法勝任工作。朱員不服，2024年申請勞資調解未成後提告。

公司在訴訟中辯稱，南部市場近年開發動能不足，有業務緊縮與組織調整需求，朱員業績達成率長期沒達標，曾因出貨管理不當產生去化損失，經會議檢討與扣發獎金仍無明顯改善，依勞基法終止勞動契約。公司並提出朱男賣完涼麵還在臉書PO文，指朱員經營花枝丸、涼麵與烏魚子等副業，在上班時間處理訂單，違反不得兼職約定。

合議庭認為，公司在通知資遣與寄發存證信函時，只提到組織縮編與不能勝任工作，並未以兼職為由，依最高法院見解不得在訴訟中事後追加理由，因此副業經營不能補成解僱基礎。

而且，公司也未具體證明業務縮減與安置困難，提出的績效表與會議紀錄又看不出曾給朱員個別輔導與改善期限，難認符合解僱最後手段性，因此判決解僱無效，確認僱傭關係仍在，命公司自2024年1月起按月補發工資7萬3116元並提繳退休金4590元，另補發2021年4月至6月交通津貼2萬4000元；至於年終與三節獎金請求則認屬恩惠性給付予以駁回。

