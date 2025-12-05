確切掌握出入記錄 中市12/8啟動豬場人員QR Code實名制

台中市召開防範非洲豬瘟災害應變中心擴大會議。（圖：市府提供）

台中市10月爆非洲豬瘟，一度讓全國豬隻停運停宰，因中央攜台中救火有成，將疫情控制在單一案例場，11月6日起解封；市府今下午召開防範非洲豬瘟災害應變中心擴大會議，為落實防疫，12月8日起將啟動豬場人員QR Code實名制，確切掌握豬場出入記錄。

此外，因非洲豬瘟疑與未確實蒸煮廚餘養豬有關，市長盧秀燕日前指出，原規劃自明年10月起全面禁廚餘養豬，今天她指出，中央已宣布全國廚餘禁餵豬相關政策，市府將依政策方向檢視現有措施，「做出適度調整」，以確保防疫與相關措施落實，她要求相關單位進行跨局處會議，透過合作達到更全面、更周到的考量。

農業局指出，持續推動非洲豬瘟監測與管制，12月8日起將啟動豬場人員QR Code實名制，確實掌握出入記錄並強化防護網；目前化製跟車監測254頭斃死豬，其中95頭為陰性，其餘159頭已送驗，未見疫情擴散，高風險養豬場每3天訪視均正常，死亡畜禽化製流向查核也未出現異常，整體監測穩定。

環保局指出，行政院昨（4日）宣布禁止家戶廚餘養豬並訂定1年落日條款，過渡期間將推動廚餘再利用全面加裝監控系統，目前台中市67台載運廚餘車的GPS已全數裝設，昨日另會同中央單位稽查3家業者，其餘3家將依中央排程執行，並將輔導有意於過渡期後，沿用事業廚餘養豬的畜牧場加速完成法定程序。

衛生局表示，為強化非洲豬瘟防疫，市府已完成2095件市售豬肉稽查，均符合規定，因應春節消費高峰，將在冬至、耶誕節、春節等節日前後密集查核食品通路，重點檢查豬肉來源與標示，並加強東南亞族群食安宣導。

