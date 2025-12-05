秋田魅力吸2.5萬民眾「挺日本」副知事曝5招防熊害可安心旅遊

「日本秋田縣觀光物產展」才剛開展就吸引民眾駐足了解。（記者楊綿傑攝）

日前在台北華山文創園區舉辦的「日本秋田縣觀光物產展」圓滿落幕，共吸引超過2.5萬名台灣民眾爭睹秋田犬、嚐美食、與舞妓互動，團長秋田縣副知事谷剛史直呼對台灣印象好，對於近期熊害頻傳也已啟動4項策略，必然以「守護居民與旅客安全」為最優先目標。

此次展會秋田縣府將秋田牛、白神蔥、秋田蘋果等秋田美食，以及各式手作體驗、男鹿生剝太鼓秀、秋田舞妓等最著名象徵原汁原味搬到台灣。根據日本旅遊推廣中心統計，展會首日吸引超過1.3萬民眾參與，次日則有逾1.2萬民眾響應，總監李旻珊說，反應非常熱烈，也有爆量民眾詢問行程規劃等事宜。

不過日本近期屢傳熊害，成為各界關注焦點。對此，秋田縣知事鈴木健太也特地錄製影片，向台灣旅客親自說明秋田的安全措施與最新情況，他表示，隨著冬季到來，秋田縣的自然與美食正迎來最佳季節，誠摯歡迎台灣朋友安心前往秋田旅遊。

谷剛史則進一步指出，目前秋田縣已積極執行包括加強警戒與巡邏、於重點區域定時施放炮竹驅離熊隻、配發防熊噴霧至相關單位、擴大設置感應式監視器進行即時掌握、推動熊隻個體管理與科學化追蹤等5大措施，透過縣府明確措施傳遞正確資訊，盼能消除台灣民眾的疑慮。

谷剛史也提到，自己已是第二次訪台，他感覺到台灣的氣候與人都非常溫暖，「讓我留下非常好的印象」，希望能藉由台灣與秋田的直航，在更多方面與台灣進行多方面的互動極交流。同時更期待今後能有更多台灣旅客搭乘直飛航班，到秋田盡情品嚐美食、欣賞雪景。

1對剛退休的夫婦好奇到現場參觀，他們表示，去過日本多次，但對秋田認識不深，此次了解到秋田觀光資源豐富，將考慮邀約全家一同前往旅遊，力挺日本觀光；另名上班族L小姐則說，曾經去過秋田，一直難以忘懷，之前受限假期長度，還有許多景點未玩到，規劃在不同季節再造訪秋田，體驗真正放鬆的感覺。

仙北市長田口知明與參觀民眾猜拳互動。（日本旅遊推廣中心提供）

蠟筆小新也在展會現場辦起見面會。（日本旅遊推廣中心提供）

日本秋田縣副知事谷剛史（左）率舞妓推薦秋田美食。（日本旅遊推廣中心提供）

