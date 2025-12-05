為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣「百億富豪人數」曝光！總人數超車日、韓 還勝歐洲這國家

    2025/12/05 22:10 即時新聞／綜合報導
    台灣有51名身家超過10億美元（約新台幣312億元）的億萬富豪，示意圖。（資料照）

    瑞銀（UBS）最新出爐的「2025年億萬富豪雄心報告」顯示，截至今年4月，台灣有51名身家超過10億美元（約新台幣312億元）的富豪，人數不僅超越日本、南韓等亞太主要國家，更領先法國、西班牙、瑞典等多個歐洲國家。

    該報告指出，截至今年4月4日，台灣億萬富豪人數較去年增加四人，總財富達到驚人的1636億美元（約新台幣5.1兆元）。與去年同期相比，台灣億萬富豪的總財富大幅增漲19.2%，在亞太主要市場中，這個增幅僅次於新加坡（66.4%）與中國（22.2%），位列第三。

    從人數來看，台灣的51名億萬富豪，高於日本的41人、南韓的31人，以及澳洲的43人，顯示台灣在財富積累上的韌性。在全球億萬富豪的分布上，美國以924人穩居龍頭，中國則以470人名列全球第二。

    值得關注的是，台灣的億萬富豪人數不僅在亞洲亮眼，相較在歐洲國家中也表現突出。西歐之冠德國有156名，其次是英國（91人）、瑞士（84人）及義大利（61人）。然而，法國以46人低於台灣，西班牙和瑞典則分別為32人和31人，突顯台灣在全球頂級富豪俱樂部中的重要性。

    報告也特別點出「繼承」正成為財富累積的重要趨勢。截至今年4月4日的12個月內，透過繼承成為億萬富豪的人數高達91人，較去年增加超過三分之一，創下自2015年統計以來的最高紀錄。瑞銀估計，未來15年內，億萬富豪的子女將繼承至少5.9兆美元（約新台幣182兆元）的龐大財富。

