為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中交通罰單狂開明年收入至少23.5億 議員轟：把市民當提款機

    2025/12/05 22:16 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市科技執法多，挨批「搶錢治理」。（記者蘇孟娟攝）

    台中市科技執法多，挨批「搶錢治理」。（記者蘇孟娟攝）

    台中市交通違規罰款收入年年增加，明年交通罰鍰歲入預算編列高達23.5億，金額龐大，市議員李天生、陳俞融及張芬郁等人痛批，警方開單不手軟，「把市民當提款機」，造成民怨沸騰，罰款用途不明，要求刪減明年度罰鍰歲入10億；張芬郁更揚言全刪才合理。交通局長葉昭甫指出，罰鍰歲入是依近3年的平均罰單編列，相關歲入均進入市庫總體建設運用。

    李天生指出，台中市科技執法測速照相設備數量名列全國第2，去年編列交通違規罰款歲入28.98億元，決算增到29.5億元，年年被罵，明年小減編列23.5億，但罰鍰歲入數字仍是驚人。陳俞融也痛批，明年罰鍰歲入預算仍維持23.41億元的高檔，把罰單當作穩定財源，根本把市民當成市府的「專屬提款機」。

    張芬郁說，台中四處存在違規陷阱，例如騎樓停車問題不解決，市民罰單收不完；也有民眾反映，交通局沒有任何規範，就塗銷20米以上道路的快慢車道分隔線，造成車輛隨意停放、影響通行，讓交通變更亂，罰單開更多。

    李天生、陳俞融另指出，依規定各縣市政府舉發案件，交通罰鍰收入僅1％上繳國庫，高達99％罰款收入幾乎全由市府自行運用，盧市府罰單拚命開，把罰款當作穩定財源，但今年1至8月累計發生4萬5502件交通事故，死傷人數居六都第一，「罰越多、事故越多」，盧市府把心力花在設測速照相、躲路邊開單，卻不改善道路工程、不處理交通亂象，以「懲罰性交通」代替交通治理，要求刪除10億元不合理罰鍰歲入，呼籲市府停止「搶錢治理」。

    張芬郁更說，台中四處存在交通違規陷阱，罰鍰收入無法改善交通環境，要求全數刪除。

    葉昭甫答詢，依規定罰款收入無法專款專用，全部繳交市庫列為歲入財源，並分配給各機關使用，開處罰單是提醒民眾遵守交通規定，罰款收入也有用在道路標誌、標線等各項交通安全改善工程。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播