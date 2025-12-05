台中交通罰單狂開明年收入至少23.5億 議員轟：把市民當提款機

台中市科技執法多，挨批「搶錢治理」。（記者蘇孟娟攝）

台中市交通違規罰款收入年年增加，明年交通罰鍰歲入預算編列高達23.5億，金額龐大，市議員李天生、陳俞融及張芬郁等人痛批，警方開單不手軟，「把市民當提款機」，造成民怨沸騰，罰款用途不明，要求刪減明年度罰鍰歲入10億；張芬郁更揚言全刪才合理。交通局長葉昭甫指出，罰鍰歲入是依近3年的平均罰單編列，相關歲入均進入市庫總體建設運用。

李天生指出，台中市科技執法測速照相設備數量名列全國第2，去年編列交通違規罰款歲入28.98億元，決算增到29.5億元，年年被罵，明年小減編列23.5億，但罰鍰歲入數字仍是驚人。陳俞融也痛批，明年罰鍰歲入預算仍維持23.41億元的高檔，把罰單當作穩定財源，根本把市民當成市府的「專屬提款機」。

張芬郁說，台中四處存在違規陷阱，例如騎樓停車問題不解決，市民罰單收不完；也有民眾反映，交通局沒有任何規範，就塗銷20米以上道路的快慢車道分隔線，造成車輛隨意停放、影響通行，讓交通變更亂，罰單開更多。

李天生、陳俞融另指出，依規定各縣市政府舉發案件，交通罰鍰收入僅1％上繳國庫，高達99％罰款收入幾乎全由市府自行運用，盧市府罰單拚命開，把罰款當作穩定財源，但今年1至8月累計發生4萬5502件交通事故，死傷人數居六都第一，「罰越多、事故越多」，盧市府把心力花在設測速照相、躲路邊開單，卻不改善道路工程、不處理交通亂象，以「懲罰性交通」代替交通治理，要求刪除10億元不合理罰鍰歲入，呼籲市府停止「搶錢治理」。

張芬郁更說，台中四處存在交通違規陷阱，罰鍰收入無法改善交通環境，要求全數刪除。

葉昭甫答詢，依規定罰款收入無法專款專用，全部繳交市庫列為歲入財源，並分配給各機關使用，開處罰單是提醒民眾遵守交通規定，罰款收入也有用在道路標誌、標線等各項交通安全改善工程。

