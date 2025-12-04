為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡江大橋路跑洪孟楷要求再加名額 交通部打回票：有安全疑慮

    2025/12/04 10:38 記者吳亮儀／台北報導
    淡江大橋即將在明年5月12日通車。（公路局提供）

    淡江大橋即將在明年5月12日通車，交通部公路局預計在4月舉辦路跑和自行車賽事，報名極為踴躍，但被新北市長侯友宜罵「蠻橫」、不給地方保留名額。國民黨立委洪孟楷今天（4日）再度要求多開放名額給淡水和八里區民眾，交通部長陳世凱表示，超過人數會有安全疑慮。

    立法院交通委員會今天舉行專案報告，洪孟楷要求交通部是否能再給新北市淡水區、八里區民多增加淡江大橋路跑和自行車賽事的名額。陳世凱表示，以路跑為例，名額限定7千人，再增加可能會有安全疑慮。

    陳世凱解釋，以7千個名額來說，淡江大橋的承重不是問題，但在橋上的安全、以及若有安全狀況時的車輛通過問題，這些都是要考量的地方。但陳世凱承諾，一定會有一天時間，在通車前先讓地方民眾先到橋上體驗、拍照。

    淡江大橋將在明年5月12日通車，交通部公路局在4月會舉辦路跑和自行車賽事。（公路局提供）

    洪孟楷今天要求交通部額外再增設路跑和自行車賽事的地方保留名額。（記者吳亮儀攝）

