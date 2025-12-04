台北城市紀念品「窗花磁鐵」全新亮相 手工入色詮釋城市魅力

台北市全新城市紀念品「窗花磁鐵」系列出爐，整體設計以台北街弄中常見的「窗花」圖案結合景點，特別運用手工入色，推出富含文化美感的5款特色磁鐵。（圖由北市觀傳局提供）

台北市全新城市紀念品「窗花磁鐵」系列出爐，整體設計以台北街弄中常見的「窗花」圖案結合景點，特別運用手工入色，推出富含文化美感的5款特色磁鐵，包括「城南（杜鵑花×貓空纜車）」、「城西（台灣藍鵲×北門）」、「城西慶典（戎克船×大稻埕煙火）」、「東區（台北流行音樂中心×自行車）」、「北區（新北投車站×溫泉）」等主題，每個售價399元，即日起在台北市政大樓熊讚辦公室及台北禮好網站等多處通路販售。

北市觀光傳播局指出，磁鐵兼具輕巧便利與實用性，深受旅客喜愛，全新推出的5款「台北窗花磁鐵」，包含城南款以台北市市花「杜鵑花」搭配俯瞰城市景致的「貓空纜車」，呈現城南風光與自然交織的浪漫；城西款以「台灣藍鵲」及歷史地標「北門」，呈現建築記憶與城市生態並存的獨特氣質；城西慶典款以承載歷史的「戎克船」與繽紛奪目的「大稻埕煙火」，交織成復古與慶典感兼具的畫面；東區以「台北流行音樂中心」的線條，搭配穿梭街區轉動的「自行車」，象徵東區活力、創意與城市律動感；北區款則以「新北投車站」與繚繞白霧的「溫泉」意象打造療癒氛圍，呈現溫潤、悠閒與人文自然共存的療癒旅程。

觀傳局說明，「台北窗花磁鐵」運用手工入色與鍍金工藝，為台灣在地製作產品，且背面採強磁設計，提升使用便利性，旅客購買除可做為旅遊回憶外，也能廣泛應用於生活與工作空間，例如用於固定便條或作為辦公桌與冰箱上的小型裝飾等，讓每一次使用都成為欣賞台北城市特色的小確幸，無論收藏、自用、送人都適宜。

台北市全新城市紀念品「窗花磁鐵」系列出爐，整體設計以台北街弄中常見的「窗花」圖案結合景點，特別運用手工入色，推出富含文化美感的5款特色磁鐵。（圖由北市觀傳局提供）

