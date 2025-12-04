高雄隊全運會金牌數連五屆下滑 教育局：將檢視教練聘任

高雄隊在全運會金牌數連續五屆銳減，讓議員何權鋒很擔憂。（記者王榮祥翻攝）

高雄隊在今年全國運動會勇奪35面金牌，但金牌數卻已是連5屆銳減!議員憂教練不足、選手留不住，市府表示近期將召開跨局處會議，全面檢視教練聘僱。

今年全運會、高雄奪35金45銀49銅，總獎牌數129面較上屆119面多，但金牌從41面掉至35面，六都僅贏台南。

市議員簡煥宗、何權峰近兩天質詢，都提到高雄體育教練、選手問題，直指整體機制欠妥，導致教練、選手流失出走，衝擊體育成績。

何權峰舉金牌數為例，今年拿35金，卻是從2017開始連5屆金牌銳減，凸顯高雄體育發展出問題，研判與近幾年少子化、高雄體育獎勵機制都有關連。

他建議市府面對少子化的大環境衝擊，應採菁英體育化、全民體育社區化發展，設法增加聘僱教練但不要只放體育班，而是搭配學校社團巡迴訓練，讓教練有空間發揮、也讓更多選手有機會獲得合理訓練。

教育局長吳立森說明，高雄教練包括專任95位、聘任12位在內共155人，針對各方建議，12月5日將開跨局處會議，全面檢視教練聘僱機制、人數等情況。

何權峰進一步對競賽獎金提看法，表示目前獎金大致分為前三名、得獎後的訓練補貼，他認為部分選手雖只拿到第四或第五，但離前三名不遠，只要加把勁、也許下回就能奪牌，這就是高雄需要的機會，建議訓練補貼機制放寬條件。

運發局長侯尊堯答詢，目前高市金牌獎金跟台北一樣都是30萬元，針對議員建議第四名也補助，會後可盤點整體財務與計算可能需要額度，才能評估能否調整這措施。

高雄市今年全運會派出800名選手和隊職員。（資料照、記者李惠洲攝）

