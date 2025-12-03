為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭頭城工地發現疑「古沉船」 縣府5日將邀考古學者現勘

    2025/12/03 19:32 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭頭城工地挖到疑似古沉船，縣府初判為早期漂流木，5日將邀考古專家現勘。（縣府提供）

    宜蘭頭城工地挖到疑似古沉船，縣府初判為早期漂流木，5日將邀考古專家現勘。（縣府提供）

    宜蘭縣頭城鎮一處建築工地，2日下午被發現一批木質構件，外型疑似是艘「古沉船」，縣府今天初判應為早期漂流木，後經人為加工為用途不明之構造物，但5日仍將再邀集考古遺址專家學者現勘。

    宜蘭縣府昨下午4點接獲通報，頭城一處建築工地內，發掘出一批木質構件，文化局隨即於今天上午10點會同宜蘭縣府建設處會勘，並向縣內2位文資委員及雲科大建築系教授請益相關專業意見。

    縣府指出，經初步判斷，現場所見木構件應為早期漂流木，後經人為加工為用途不明之構造物。為求審慎、尊重專業，已規劃於12月5日上午邀集考古遺址專家學者進行現勘。

    縣府表示，依史料記載，1883年當地頭尾港渡船口嚴重淤積，航道已改道，清朝船隻多使用樟木，1915年後日本人才在舊太平山砍伐檜木，推測不太可能是古沉船遺跡。

    縣府將待5日專家學者現勘後，另規劃運回縣立蘭陽博物館，視後續鑑定結果研擬保存或研究作業。

    宜蘭挖到疑似古沉船，縣府初判為早期漂流木。（縣府提供）

    宜蘭挖到疑似古沉船，縣府初判為早期漂流木。（縣府提供）

