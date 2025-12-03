為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    智慧停車柱擴大上路！ 彰化縣將增逾400支

    2025/12/03 19:10 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣和美鎮第一波新增智慧停車柱，設在愛惜路上。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮第一波新增智慧停車柱，設在愛惜路上。（和美鎮公所提供）

    彰化路邊停車也可以無紙化！彰化縣繼員林市之後，將在和美鎮、彰化市推動智慧停車柱，預計全縣將新增409支，加上員林市已裝設120支，全縣將有529多支，讓停車也能環保無紙化。

    和美鎮公所表示，全鎮第一批新增的智慧停車柱設在和美鎮愛惜路，也就是鎮公所對面停車場與星巴克之間的9格停車格，已從12月1日啟動，預計未來將再增加糖友里麗池公園與活動中心一帶共68格，未來全鎮將有77格停車格採用智慧停車柱。

    交通處指出，員林市已裝設120支智慧停車柱，彰化市預計2026年新增至少332支，也就是彰化市將有3成路邊停車都有智慧停車功能，因此，2026年全縣將有529支智慧車柱，民眾可以電子支付來繳費，或是信用卡繳費，或是由超商代收，無紙化也更環保。

    智慧停車柱啟用後，停車收費辦法仍是每小時20元，收費時段則依照各地公所公布的辦法辦理。

    不過，有不少民眾懶得用智慧停車，還是尋找一般停車格來停車，但也有人強調，智慧停車格的周轉率比較高，因為是只要停進去就開始計時，使用人都會抓緊時間，事情辦完就離開，對於部分路段一位難求來說，反而讓用路人更好找停車位。

    彰化縣和美鎮第一波新增智慧停車柱，設在愛惜路上。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮第一波新增智慧停車柱，設在愛惜路上。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮長林庚壬視察新增智慧停車柱的使用情況。（和美鎮公所提供）（記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮長林庚壬視察新增智慧停車柱的使用情況。（和美鎮公所提供）（記者劉曉欣攝）

