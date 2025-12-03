今夜明晨低溫15度！週六回暖 下週一東北季風再臨

一週溫度趨勢。（氣象署提供）

一週降雨趨勢。（氣象署提供）

今夜到明天清晨注意低溫！中央氣象署預報，這波東北季風最冷的時刻就在今天入夜到明天清晨，低溫僅15度到18度，部分空曠地區甚至會再降1到2度。週六（6日）天氣回暖，但下週一（8日）又有一波東北季風報到，預計溼涼3天。

氣象署預報員蔡伊其表示，明、後2天仍受到東北季風影響，北部和迎風面地區有雨，明天基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨；週五（5日）雨區還會擴大，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

「週六、日2天假日天氣回穩且回暖，但要注意清晨有輻射冷卻效應，日夜溫差會很大」，蔡伊其說，中南部需特別注意，因週末白天回暖，但清晨受到輻射冷卻影響，低溫僅16度左右，相較白天約28度溫暖天氣，溫差會很大。

蔡伊其表示，週末假日2天可以把握好天氣，各地大多為晴到多雲，白天北部溫度約24度到25度，中南部約27度到28度，但下週一又會受另一波東北季風影響，轉溼涼天氣。

蔡伊其指出，下週一（8日）這波東北季風強度比今天開始的這波稍弱，北部白天溫度下降到22度至23度，入夜低溫約16度到17度；東北季風報到後，桃園以北、東半部地區及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，要直到下週三（10日）東北季風才會開始減弱，陸續回暖。

蔡伊其說，目前菲律賓東方海面到關島海面仍有低壓發展中，至於之後會不會變成熱帶擾動、甚至是熱帶性低氣壓，目前仍不確定，但就算有發展成熱帶系統，預期也會往西邊移動，對台灣不影響。

天氣注意事項。（氣象署提供）

