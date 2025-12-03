為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣番薯萬人焢窯！12/6台南挑戰世界紀錄

    2025/12/03 18:46 記者洪瑞琴／台南報導
    「2025甘藷豐年季」首辦「萬人焢窯」，市府今日偕同台灣甘藷產業策略聯盟宣告將挑戰世界紀錄。（記者洪瑞琴攝）

    「2025甘藷豐年季」首辦「萬人焢窯」，市府今日偕同台灣甘藷產業策略聯盟宣告將挑戰世界紀錄。（記者洪瑞琴攝）

    「台灣番薯」要拚出萬眾一心，向世界宣示台灣第一！台灣甘藷產業策略聯盟舉辦「2025甘藷豐年季」，將於12月6日在台南新化果菜市場盛大登場，首度挑戰「萬人焢窯」世界紀錄。適逢聯盟5週年，活動以「感恩頭家、扎根食農、地方共榮」為主軸，3大亮點萬人焢窯嘉年華、草地音樂市集、頭家萬壽宴，一次展現甘藷的產業魅力與在地活力。

    台南市長黃偉哲表示，甘藷不只是傳統作物，從健康、美味到環保價值都很夯，延伸加工品層出不窮。市府將中央合作持續產業升級，推動台灣甘藷「頂港有名聲、下港有出名」，並成功走向國際市場。

    聯盟總召邱木城說，全球尚無「番薯焢窯」紀錄，今年預計吸引超過2萬人，公證單位將全程見證。焢窯不只是烤地瓜，更是感受土地與食物珍貴的農事教育，「從台灣土地長出來的番薯，就是最道地的台灣味！」

    活動報名爆滿，現場將搭出900多座土窯，使用木料與「格外甘藷」皆為再生利用素材，大家可全程 DIY，從堆窯、生火到烤甘藷，重溫農村智慧。舞台區有鳳天神鼓、街舞、歌唱與親子互動，草地音樂會則邀YOYO家族香蕉哥哥、雲朵姐姐同樂。超過120攤「甘甜好市集」集合青農蔬果、甘藷加工品與文創品牌，還有健康篩檢服務，一邊逛市集、一邊認識甘藷百變魅力。

    晚間壓軸「頭家萬壽宴」席開百桌，邀上千名農民與貴賓，以甘藷入菜共享豐收，象徵農業團結與對農民的敬意。農糧署南區分署長賴明陽說，希望透過活動拉近民眾與土地距離，也讓甘藷產業走向永續、具競爭力的未來。

    市長黃偉哲（中）為「2025甘藷豐年季」站台宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    市長黃偉哲（中）為「2025甘藷豐年季」站台宣傳。（記者洪瑞琴攝）

    活動現場將搭土窯，從堆窯、生火到烤甘藷，重溫農村智慧。（記者洪瑞琴攝）

    活動現場將搭土窯，從堆窯、生火到烤甘藷，重溫農村智慧。（記者洪瑞琴攝）

    台灣甘藷產業策略聯盟成功行銷加工升值產品。（記者洪瑞琴攝）

    台灣甘藷產業策略聯盟成功行銷加工升值產品。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲強調台灣番薯美味又健康。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲強調台灣番薯美味又健康。（記者洪瑞琴攝）

    熱門推播