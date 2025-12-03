綠蠵龜游進定置網！標記後即野放 漁工跟著喊「bye bye」

海巡及海保署台東海洋保育站協助海龜返回大海。（岸巡提供）

捕魚也要尊重生命與海洋，位在台東縣太麻里鄉的三和定置漁場發現海龜游入，通報海巡署第十巡防區指揮部，在海保署人員協助標記海龜後野放，在場漁工、職員跟著喊「bye bye」，海龜回歸大海。

海巡人員獲報趕赴現場，檢視個體及種類符合活體樣本標尺寸，是長105、寬95公分的成體綠蠵龜，安置後通報海保署台東海洋保育站協處。海保署海洋生物保育組及台東海洋保育站巡查員下午1點半抵達三和安檢，打上發射器及金屬標，下午3點2分友善放流。

三和定置漁場經常有鯨鯊與海龜誤闖，要讓這些動物重返大海，往往需要再花上更多工時處理，但隨著保育觀念及法規健全，漁場對於生命也更加尊重，定置網多半也成為這些海洋生命的轉場而非終點。

第一三岸巡隊提醒，台東沿海地區野生動物資源豐富，常會遇見海洋生物於岸上擱淺、產卵等情事，提醒民眾如遇到海龜產卵時請不要刻意驚擾，夜間適時降低手電筒等光害，以免影響產卵，如有發現生態保育相關案件請立即撥打海巡署服務專線118，海巡人員將馳赴現場協助處理，以維護永續海洋資源。#

