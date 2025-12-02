總統盃AI素養爭霸賽 桃園大成、八德國中抱回金銀雙獎

賴清德總統（左）親頒獎大成國中謝姓兄弟檔選手在總統盃AI素養爭霸賽國中一般組銀獎。（大成國中提供）

桃園市包括建國、平鎮、大園、大成、大溪、龍潭及南崁等7所國中，獲教育部國教署經費補助陸續成立自造教育及科技中心，推動科技教育，強化AI與數位科技在教學現場的應用，打造兼具創新與永續的學習環境；其中，大成自造教育及科技中心充分運用其設置優勢，深化AI教育與創新實作課程，上月底在「114年全國中小學資訊應用競賽暨總統盃AI素養爭霸賽」中脫穎而出，獲得金、銀雙獎。

大成國中兄弟檔學生謝馥謙、謝皓丞由大成自造教育及科技中心主任黃鼎皓指導，先在桃園市賽奪得特優取得全國賽門票，兄弟倆以穩定策略與精準模型調校，於「魷來魷去對戰版」AI程式設計競賽中成功奪下國中一般組銀獎，參賽選手需在2小時內完成資料蒐集、模型訓練、AI程式撰寫與上傳，過程中必須運用Python及機器學習架構，考驗學生的程式邏輯、資料判讀與模型應用能力。

比賽過程中，還必須不斷調整參數，讓AI在比賽中能一邊累積分數、一邊避開垃圾物件的干擾，並在適當時機對對手進行攻擊。每一次測試與修改都是對團隊默契與耐心的考驗。

大成國中校長黃千珊表示，該校長期推動AI程式設計課程與科技領域特色課程，並透過遊戲化學習讓學生熟悉AI機器學習架構，學生在比賽準備過程中自發性的利用假日及午休進行練習，展現團隊合作的精神，未來學校會更積極鼓勵學生參與競賽交流，結合教育局的「永續發展教育」與國際連結方向，推動跨校、跨國的AI交流活動，充分呼應桃園市推動「智慧教育」及提升學生未來AI競爭力的核心目標。

八德國中學生林恩平、王翊宇，在八德區策略聯盟跨校合作學校仁德國小教務主任王懷憲的指導下，一路過關斬將，在決賽以二勝一敗亮眼成績奪下表演賽金獎，在表演賽Proly定向越野大作戰項目中，2選手必須操控AI於120秒內依序通過20個檢查點，同時克服陷阱與障礙，以最高效率完成任務。這項賽事強調AI的路徑判斷能力與模型邏輯設計，能有效培養學生的演算法思維與AI解決問題能力。

2參賽隊伍抱回金銀雙獎，頒獎典禮上更獲賴清德總統頒獎，師生們倍感榮耀。

桃園市大成自造教育及科技中心於賽前鼓勵選手勇敢築夢。（大成國中提供）

桃園市大成自造教育及科技中心師生於競賽現場合影留念。（大成國中提供）

八德國中選手（右5、右6）在表演賽獲金獎頒獎。（大成國中提供）

