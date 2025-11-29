為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「傳統戲曲 × 潮流文化」 2025林口子弟戲文化節公仔引熱潮

    2025/11/29 16:23 記者翁聿煌／新北報導
    林口子弟戲文化節繞境隊伍走進老街，歡迎大家同歡。（記者翁聿煌攝）

    林口子弟戲文化節繞境隊伍走進老街，歡迎大家同歡。（記者翁聿煌攝）

    新北市林口區年度文化盛事「2025新北市林口子弟戲文化節」29日於竹林山觀音寺殿前廣場登場，活動現場逛展區、彩繪DIY、集點闖關、觀劇及繞境吸引超過4千人次共襄盛舉，新北市副市長朱惕之及林口區長鄭淑敏共同出席慶典，感謝所有支持及與到場同歡的市民朋友，共同欣賞在地軒社傾力演奏，百隻嗩吶響徹雲霄。

    朱惕之表示，林口子弟戲文化節開辦16年，是林口最具文化藝術代表的活動，今年更創新加入吉祥物元素，吸引年輕世代認識林口的文化底蘊，鄭淑敏說，今年林口子弟戲文化節以「祈福繞境、子弟好戲、文化體驗、市集同樂」4大主軸串聯，由地方軒社悅樂軒與嘉寶國小接力公演子弟戲，展現教育推廣與文化傳承的結合。

    活動現場有許多民眾排隊領取集點卡，搬入林口3年的鄭小姐表示，前年偶然得知子弟戲文化節，每年年底就會留意相關訊息，今年好禮更多，打卡、集章活動可以換杯墊、壓縮海綿還有公仔（娃包），小孩拿到公仔後愛不釋手，還說要掛在書包上展示。

    竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示，寺方長年支持子弟戲發展，期盼讓更多人理解軒社與子弟戲的價值，而今年看到吉祥物與年輕世代的加入，對文化傳延更有信心，相信林口的傳統戲曲文化一定能在現代社會持續發光發熱。

    新北市嘉寶國小子弟戲公演「掠賊賠千金﹞主演威風凜凜。（記者翁聿煌攝）

    新北市嘉寶國小子弟戲公演「掠賊賠千金﹞主演威風凜凜。（記者翁聿煌攝）

    林口子弟戲文化節以傳統北管文化結合童趣體驗，吸引親子家庭到場參與。（記者翁聿煌攝）

    林口子弟戲文化節以傳統北管文化結合童趣體驗，吸引親子家庭到場參與。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播