「傳統戲曲 × 潮流文化」 2025林口子弟戲文化節公仔引熱潮

林口子弟戲文化節繞境隊伍走進老街，歡迎大家同歡。（記者翁聿煌攝）

新北市林口區年度文化盛事「2025新北市林口子弟戲文化節」29日於竹林山觀音寺殿前廣場登場，活動現場逛展區、彩繪DIY、集點闖關、觀劇及繞境吸引超過4千人次共襄盛舉，新北市副市長朱惕之及林口區長鄭淑敏共同出席慶典，感謝所有支持及與到場同歡的市民朋友，共同欣賞在地軒社傾力演奏，百隻嗩吶響徹雲霄。

朱惕之表示，林口子弟戲文化節開辦16年，是林口最具文化藝術代表的活動，今年更創新加入吉祥物元素，吸引年輕世代認識林口的文化底蘊，鄭淑敏說，今年林口子弟戲文化節以「祈福繞境、子弟好戲、文化體驗、市集同樂」4大主軸串聯，由地方軒社悅樂軒與嘉寶國小接力公演子弟戲，展現教育推廣與文化傳承的結合。

活動現場有許多民眾排隊領取集點卡，搬入林口3年的鄭小姐表示，前年偶然得知子弟戲文化節，每年年底就會留意相關訊息，今年好禮更多，打卡、集章活動可以換杯墊、壓縮海綿還有公仔（娃包），小孩拿到公仔後愛不釋手，還說要掛在書包上展示。

竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示，寺方長年支持子弟戲發展，期盼讓更多人理解軒社與子弟戲的價值，而今年看到吉祥物與年輕世代的加入，對文化傳延更有信心，相信林口的傳統戲曲文化一定能在現代社會持續發光發熱。

新北市嘉寶國小子弟戲公演「掠賊賠千金﹞主演威風凜凜。（記者翁聿煌攝）

林口子弟戲文化節以傳統北管文化結合童趣體驗，吸引親子家庭到場參與。（記者翁聿煌攝）

