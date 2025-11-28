為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全台空品亮橘燈 2地亮紅燈！ 估明日空品趨緩

    2025/11/28 12:33 記者黃宜靜／台北報導
    環境部提醒，今日全台空品多為橘色提醒等級，尤其觀音地區、馬祖地區為「紅色警示」等級，所有族群應減少在戶外活動。（圖擷取自空氣品質監測網）

    今日受到東北季風影響，環境部提醒，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，全台空品多為橘色提醒等級，提醒西半部、宜蘭地區、花蓮地區、馬公、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動；觀音地區、馬祖地區為「紅色警示」等級，所有族群應減少在戶外活動。

    環境部空氣品質監測網表示，今天東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，今日污染物隨東北風南傳影響中南部地區，中南部位於下風處，污染物易累積。全台空品多為橘色提醒等級，提醒西半部、宜蘭地區、花蓮地區、馬公、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動；觀音地區、馬祖地區為「紅色警示」等級，所有族群應減少在戶外活動。

    環境部大氣司大氣監測預報科長游智淵表示，內蒙古地區於26日再次出現沙塵現象，使得27日傍晚起東北季風挾帶沙塵及霾害移入，導致PM10濃度升高，影響台灣空氣品質，因此今日全台空品亮橘燈，馬祖、觀音地區更亮起紅色警示，且可能持續一段時間。

    游智淵表示，預估明日東北季風減弱後，境外污染物會趨緩，空氣品質可望改善至普通等級；提醒民眾外出建議配戴口罩防護、多搭乘大眾運輸工具，並留意空氣品質變化。

