今晨平地低溫10.5度！吳德榮：明起3天晴朗 早晚防輻射冷卻

吳德榮指出，預估今日白天北台偏涼，受「東北季風」挾南方水氣影響，迎風面北部、東半部及高屏山區可能有局部短暫雨，恆春半島有明顯降雨。（資料照）

據氣象署網站顯示，今晨平地最低溫出現在新竹關西鎮下探到10.5度，氣象專家指出，預估今日白天北台偏涼，受「東北季風」挾南方水氣影響，迎風面北部、東半部及高屏山區可能有局部短暫雨，恆春半島有明顯降雨。明日起至週日天氣好轉，不過因輻射冷卻，部分平地低溫下探12度。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨全台平地最低氣溫新竹關西鎮的10.5度，各地區平地的最低氣溫約在13至16度。今日白天北台偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷。

請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，由於南方雲層系接近，伴隨降水回波，恆春半島明顯降雨。今日因「東北季風」挾南方水氣，迎風面北部、東半部及高屏山區有局部短暫雨的機率，恆春半島降雨明顯，其他地區雲量略增。

明日水氣東移，天氣好轉，週六、下週日大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差逐日擴大；連三天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。

吳德榮提到，天琴颱風進入南海，已增強為「中度」，並持續增強中，不過無侵台機率。預估下週一、二天琴外移的高層雲系通過、雲量略增、偶有局部雲星飄雨的機率，氣溫因雲多略降。下週三另一波「東北季風」南下，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降、北台轉涼。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，未來3日東北風仍可能挾帶境外污染物，並進一步影響到台灣及離島空氣品質，影響情況可視上游濃度累積及降雨情況而有所變化。整體來看，西部地區空品區介於「黃色普通」與「橘色提醒」等級之間；尤其雲嘉南及高屏地區因位於下風處，污染物更易累積，空品區為「橘色提醒」等級。以氣候事件的診斷評估來說，今年境外污染的肇生時間，也有提早的趨勢，值得持續追蹤監測。

「林老師氣象站」指出，未來3日東北風仍可能挾帶境外污染物，西部地區空品區介於「黃色普通」與「橘色提醒」等級之間；尤其雲嘉南及高屏地區因位於下風處，污染物更易累積，空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷自臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法