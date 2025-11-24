「遠得要命的枋山火車站」有著無敵落日美景

南廻線枋山站居高臨下，枋山鄉美麗的海岸線景致盡收眼底。（記者李立法攝）

交通部鐵道局執行的南廻線9車站景觀改善工程預計年底前完成，未列入計畫的枋山車站，因遠離市區，使用率偏低，已降為無人車站，但這座位於半山腰被當地居民戲稱為「遠得要命的火車站」，卻有著無敵的落日美景，居高臨下，枋山鄉美麗的海岸線盡收眼底，鄉公所希望台鐵能善用這項資源結合地方發展觀光。

行政院在南迴鐵路電氣化通車後，為因應地方觀光發展需求，核定「觀光前瞻建設計畫－台鐵車站美學與功能提升計畫」，以7.88億元改造南迴鐵路台東縣內的康樂站、知本站、太麻里站、金崙站、大武站，屏東縣內的內獅站、加祿站、佳冬站、南州站，該計畫由交通部鐵道局於2023年執行後，預計在今年底前完成。

未列入改造計畫的枋山車站，被當地居民戲稱為「遠得要命的火車站」，是南廻線屏東端進入東部山區前的最後一站，因座落在半山腰間，枋山鄉的山海景致盡入眼簾，每到黃昏，是欣賞海岸線落日美景的絕佳地點，與台東端的多良站與太麻里站日出特色各有千秋，還有人將枋山站形容是南廻線最浪漫的車站，可惜因地理位置偏遠而受到冷落。

台鐵人員表示，枋山車站目前每天有3班列車停靠，雖名為枋山站，其實是位在獅子鄉境內，距離最近的枋山鄉市區及屏鵝公路超過一點五公里，聯外交通便利性不足，每日搭乘列車人數經常是個位數，車站使用率偏低，已降為無人站，曾有百貨業者看上車站的地理位置及落日美景，有意承租關閉的車站建築作為商業用途，但因交通不便，恐難以吸引人潮，評估後便不了了之。

枋山鄉長羅金良表示，枋山站是南廻線屏東端風景最美的車站，附近還有卡悠峰瀑布風景區，若能妥善規劃，應可吸引遊客到訪，車站售票大廳及站房設施長期關閉未加以利用十分可惜，將向台鐵爭取撥用，作為枋山鄉的文創館，結合地方觀光資源帶動商機。

枋山鄉海岸線落日美景。（記者李立法攝）

