為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「遠得要命的枋山火車站」有著無敵落日美景

    2025/11/24 10:36 記者李立法／屏東報導
    南廻線枋山站居高臨下，枋山鄉美麗的海岸線景致盡收眼底。（記者李立法攝）

    南廻線枋山站居高臨下，枋山鄉美麗的海岸線景致盡收眼底。（記者李立法攝）

    交通部鐵道局執行的南廻線9車站景觀改善工程預計年底前完成，未列入計畫的枋山車站，因遠離市區，使用率偏低，已降為無人車站，但這座位於半山腰被當地居民戲稱為「遠得要命的火車站」，卻有著無敵的落日美景，居高臨下，枋山鄉美麗的海岸線盡收眼底，鄉公所希望台鐵能善用這項資源結合地方發展觀光。

    行政院在南迴鐵路電氣化通車後，為因應地方觀光發展需求，核定「觀光前瞻建設計畫－台鐵車站美學與功能提升計畫」，以7.88億元改造南迴鐵路台東縣內的康樂站、知本站、太麻里站、金崙站、大武站，屏東縣內的內獅站、加祿站、佳冬站、南州站，該計畫由交通部鐵道局於2023年執行後，預計在今年底前完成。

    未列入改造計畫的枋山車站，被當地居民戲稱為「遠得要命的火車站」，是南廻線屏東端進入東部山區前的最後一站，因座落在半山腰間，枋山鄉的山海景致盡入眼簾，每到黃昏，是欣賞海岸線落日美景的絕佳地點，與台東端的多良站與太麻里站日出特色各有千秋，還有人將枋山站形容是南廻線最浪漫的車站，可惜因地理位置偏遠而受到冷落。

    台鐵人員表示，枋山車站目前每天有3班列車停靠，雖名為枋山站，其實是位在獅子鄉境內，距離最近的枋山鄉市區及屏鵝公路超過一點五公里，聯外交通便利性不足，每日搭乘列車人數經常是個位數，車站使用率偏低，已降為無人站，曾有百貨業者看上車站的地理位置及落日美景，有意承租關閉的車站建築作為商業用途，但因交通不便，恐難以吸引人潮，評估後便不了了之。

    枋山鄉長羅金良表示，枋山站是南廻線屏東端風景最美的車站，附近還有卡悠峰瀑布風景區，若能妥善規劃，應可吸引遊客到訪，車站售票大廳及站房設施長期關閉未加以利用十分可惜，將向台鐵爭取撥用，作為枋山鄉的文創館，結合地方觀光資源帶動商機。

    南廻線枋山站居高臨下，枋山鄉美麗的海岸線景致盡收眼底。（記者李立法攝）

    南廻線枋山站居高臨下，枋山鄉美麗的海岸線景致盡收眼底。（記者李立法攝）

    枋山鄉海岸線落日美景。（記者李立法攝）

    枋山鄉海岸線落日美景。（記者李立法攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播