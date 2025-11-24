朴子就業中心偏鄉職涯講座 助勞工迎接產業轉型

朴子就業中心提供求職諮詢服務。（朴子就業中心提供）

受全球經貿局勢與關稅政策變動影響，國內部分產業面臨供應鏈調整與訂單波動，勞動部雲嘉南分署朴子就業中心強化勞工的職涯發展與就業支持，將於11月25日、11月28日及12月4日啟動偏鄉巡迴服務，前往六腳、義竹及鹿草辦理3場「職涯講座」，協助勞工在產業轉型中能穩健因應，定錨職涯發展。

朴子就業中心主任張春美表示，近期不少求職者在面談或求職過程中，反映因產業快速變動，讓求職方向更加迷茫，甚至不瞭解自身興趣、性格與能力，使求職過程屢屢受挫，為使偏鄉受關稅影響民眾能掌握新趨勢，朴子就業中心規劃「偏鄉巡迴職涯講座」，由取得國際認證的專業諮詢師擔任講師，到六腳、義竹、鹿草等地，帶領民眾認識產業趨勢、探索自我優勢，打造個人化「職涯地圖」，找到更穩定的方向。

3場次偏鄉巡迴職涯講座以「產業變動 × 職涯策略」為核心，融合AI工具運用、生涯重新定位、第二人生設計等多面向內容，11月25日於六腳鄉「鉛花咖啡工作室」登場，由廖偉志講師講述「找到生活的力量-設計屬於你的第二人生」，協助民眾檢視自我價值，規劃方向；第二場於11月28日在義竹鄉「生活空間」辦理，邀請歐陽仁傑講師分享「運用AI工具提升求職技巧」，示範如何利用AI提升履歷與求職效率，強化在地民眾的求職能力；12月4日在鹿草鄉「幕後咖啡」登場，由許芳綾講師帶來「第二舞台-試鏡你的下一個可能」，引導民眾探索個人興趣與職涯方向。

張春美說，活動名額有限，民眾可線上表單報名，朴子就業中心全年還提供免費職涯諮詢服務，民眾可透過線上預約表單預約，或電洽朴子就業中心 05-3621632。

朴子就業中心啟動偏鄉巡迴講座服務。（朴子就業中心提供）

