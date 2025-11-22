澎湖親子遊田間 採青菜、體驗石磨豆花、製作蔬果造型氣球

澎湖田間親子採收趣，在湖西南寮風車農場舉行。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府農漁局今（22）日在湖西鄉南寮風車農場舉辦的親子田間體驗活動，甫開放報名就出現秒殺，參加民眾不僅享受親手採收農作物青江菜的樂趣，還體驗傳統石磨豆花和製作趣味蔬果造型氣球！看到大家臉上洋溢著笑容，共享美好的田園時光，真是太棒了！

為推廣樂活農耕，鼓勵大家親近大自然，澎湖縣政府農漁局在湖西鄉南寮風車農場舉辦田間體驗-採收趣活動，體驗農事樂趣。活動內容有田間採收農作物、體驗石磨豆花及製作蔬果造型氣球，以寓教於樂方式增進農業知識，分享農作經驗等。這次寓教於樂的活動，讓大小朋友都滿載而歸！

請繼續往下閱讀...

南寮風車有機農場業者趙嘉協表示，民眾來農場用餐，他的食材全部都是澎湖當地生產，為了讓民眾有美好的農村體驗，更搬出澎湖先民的拿手絕活，例如海沙炒花生、石臼磨豆漿等，讓每個民眾都能大展身手，翻炒最正宗的澎湖花生米，讓民眾自己動手作，更能留下深刻印象。

趙嘉協表示，冬季種植的蔬菜特別好吃，但種植過程很艱苦，證實一分耕耘、一分收穫，讓親子們都能享受冬季田間體驗，身為澎湖子弟希望為家鄉澎湖貢獻，讓下一代子弟都能了解家鄉食材的優劣。活動會場，澎湖縣農漁局長陳高樑也到場與民同樂，宣導澎湖有機農業。

南寮風車農場，提供親子體驗手磨豆花樂趣。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法