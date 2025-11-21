為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光

    2025/11/21 19:55 記者湯世名／彰化報導
    彰化市區貼了不少綠底、紅色三角形神祕圖案，引起諸多揣測。（圖由民眾提供）

    彰化市區貼了不少綠底、紅色三角形神祕圖案，引起諸多揣測。（圖由民眾提供）

    彰化市區道路被張貼不少圖，民眾看得霧煞煞。（圖由民眾提供）

    彰化市區道路被張貼不少圖，民眾看得霧煞煞。（圖由民眾提供）

    「三角形神秘標示」滿布彰化市路面，市長林世賢不滿說「是誰貼的？」（圖由林世賢提供）

    「三角形神秘標示」滿布彰化市路面，市長林世賢不滿說「是誰貼的？」（圖由林世賢提供）

    〔記者湯世名／彰化報導〕大家都猜錯！彰化市區路面今天（21日）出現大量的「三角形神秘標示」圖，不少人看得霧煞煞，猜測是施工標記還是什麼新的交通標誌，市長林世賢獲報趕到場觀察也一頭霧水「到底是做甚麼用的？」公路局則說「沒經過申請有違法之虞」，經洽現地測量單位說，為彰化地政委託辦理都內圖根點空中定位測量，補足相關座標資訊。

    有民眾向彰化市長林世賢詢問，今天在彰化市民族路與中華路口路面發現貼著一大張從沒看過的圖案，為「綠底、6個紅色三角形」圖，以為是某種交通新措施的標誌圖，也有人在猜「是要進行甚麼工程嗎？」甚至有民眾陰謀論說，這個神秘的三角形會不會是「阿共仔」在蒐集台灣各地的道路街景圖？林世賢則說，據聞彰化市包括縣道、省道有好幾處路面都被貼這種圖，根本沒有向公所申請就張貼，實在很惡質。

    公路局彰化工務段長廖志彬則說，他也沒看過這種圖，一開始會以為是航測圖、空照圖，但是張貼在道路上，對往來車輛行車安全上有疑慮，且同樣沒有向他們申請，依法可以開罰。

    大家都被這個遍布彰化市區路面的圖案給難倒，四處洽詢縣府、地政等相關機關，最終謎底終於揭曉，經洽現地測量單位說，為彰化地政委託辦理都內圖根點空中定位測量，補足相關座標資訊。晚間廖志彬前往彰化市區勘查時卻發現，這些原本張貼在路面的圖案被拆除，他將持續了解到底是何單位來張貼。

    彰化市開化寺前也被貼一張神祕圖案。（圖由民眾提供）

    彰化市開化寺前也被貼一張神祕圖案。（圖由民眾提供）

    今晚在開化寺前的圖已經拆除。（圖由廖志彬提供）

    今晚在開化寺前的圖已經拆除。（圖由廖志彬提供）

