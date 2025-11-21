黃偉哲提醒日本2件人情不能忘 南市議員力挺讚爆

南市議員朱正軒質詢時，請市長黃偉哲聲援日本，並大力稱讚黃偉哲的回應令人激賞。（擷取自南市議會網站）

日本首相高市早苗近期表達支持台灣立場，引發中國以經濟手段施壓。台南市議員朱正軒於今天總質詢中強調，台南與日本多個城市締結姊妹市、合作密切，市長更應代表市民向日本表達感謝，展現雙方堅定的情誼。台南市長黃偉哲正面回應說，疫情期間，日本不僅捐疫苗援台，在台灣鳳梨被抵制時，日本還買爆鳳梨，這人情不能忘。

朱正軒指出，台灣與日本同屬第一島鏈的民主國家，攜手面對區域威權威脅。此次高市首相延續安倍晉三的友台路線大力支持台灣，總統賴清德也第一時間於社群平台吃壽司、日本水產回應。他認為，不只中央政府，地方首長同樣應站出來，強化台日之間的合作關係，共同鞏固民主聯盟。

黃偉哲表示，台南與日本多個友誼城市交流密切，雙方在農特產品合作上也展現良好互惠關係。近期青森蘋果來台南百貨公司銷售，而今天在大台南會展中心開幕的國際旅展，也設置日本主題館，共有仙台等14個縣市及3個單位來參展，這是台日合作的具體例證。

他說，在COVID-19疫情最嚴峻的時刻，日本政府及時捐贈疫苗援助台灣，台南市民至今銘記在心。此外，當中國抵制台灣鳳梨時，日本前首相安倍晉三也在社群平台公開分享品嚐台灣鳳梨的照片，以實際行動力挺台灣。這些人情及長期互助的交流，都彰顯台日之間深厚且真摯的友誼。

黃偉哲強調，未來台南將持續深化與日本在產業合作、文化互動與農特產品推廣等領域的交流，市府也會以具體行動展現支持立場。

對黃偉哲的回應，朱正軒大力稱讚，「市長這樣做就對了」。他強調，面對國際情勢變化，台灣需要更多志同道合的民主夥伴。台南作為文化古都與觀光城市，更應主動展現友誼，讓台日合作在地方層級更緊密，成為民主國家共同面對挑戰的重要力量。

