行車時間縮短20分鐘！國1圓山交流道改善開工 台北交流道發包中

台北交流道將增設圓山提前北出匝道。（高公局提供）

為了紓解大台北地區國道壅塞，行政院2023年核定41.72億元「國道一號北上線台北及圓山交流道改善工程」，圓山交流道改善10月8日已開工，預計2029年完工；台北交流道改善發包中，規劃2030年完工。台北市議員林珍羽說，完工後事故有望大幅下降，松江路、重慶北路、建國高架行車更順暢，行車時間估可縮短20分鐘。

立法院交通委員會昨天率團考察地方交通建設執行狀況，交通部長陳世凱、高速公路局、台北市政府等單位與會。同行的林珍羽指出，台北交流道、圓山交流道是大台北最擁擠、事故多的路段之一，匝道交織太密、車道縮減，不只塞車，連帶拖累建國高架、松江路，重慶北路、民族東路、民權東路每日上下班尖峰、國定假日必塞車。

請繼續往下閱讀...

高公局說明，圓山交流道改善10月8日開工，新增南出往松江路一車道匝道，採立交方式避免交織，配合調整北出往松江路匝道線形，與增設的南出匝道匯流後銜接松江路。松江路維持兩車道，改善後取消匝道銜接處部分停車格，預計2029年6月完工。

台北交流道改善工程11月7日公告上網招標，12月9日將開資格標，調整北出北入、南出北入環道線形，也會新增圓山提前北出匝道，讓主線車流能提前分流，避免台北北入與圓山B北出間車流交織，預計2030年完工。

高公局提到，施工期間維持既有匝道通行，並與市府相關單位研議施工各階段交維計畫內容，包括替代道路動線導引、交維封閉期間與影響、強化改道規劃及宣導等；台北市交通局回應，尚未收到交維計畫。

第一新建工程分局工務所主任鄭俊傑說，圓山交流道改善採分階段施工，第一階段先作臨時匝道，與台北市端關聯性較小，第二階段會涉及松江路，預計明年6月前提交維計畫給北市府，9月、10月施工。

台北交流道預計2030年完工。（高公局提供）

圓山交流道預計2029年6月完工。（高公局提供）

圓山交流道將增設南出往松江路1車道匝道。（高公局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法