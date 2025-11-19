週末季風減弱、氣溫回升 氣象粉專：北部也有放晴機會

氣象粉專天氣風險表示，今晨各地最低溫普遍探至13到15度，為本波季風降溫最顯著時段。（資料照）

中央氣象署預報，今天（19日）夜晚及清晨台南以北及宜蘭低溫約15至17度，高屏及花東也只有18至20度，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天至週五（21日）北東部陰雨、早晚較冷，中南部天氣穩定、早晚偏涼；週末各地氣溫回升，包括北部都有放晴機會。

天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書貼文中指出，東北季風影響，昨（18日）夜至今晨各地普遍為陰天，有局部短暫雨，不過降雨強度都偏弱；各縣市平地最低溫普遍都探至13到15度，花東及屏東地區17度，為本波東北季風降溫最顯著的時段。

請繼續往下閱讀...

林孝儒說，今天雖仍處東北季風環境，但水氣略減，預測各地雖是偏陰天為主，不過迎風北部至東北部的降雨將較昨天明顯減緩；南台灣亦逐漸有陽光露臉的機會。

林孝儒稱，預測今天至週五天氣型態類似，北部及東北部偏陰，時有地形降雨，惟整體雨量較前期縮減。氣溫呈逐日回升趨勢，預測高溫由17到20度逐日回升至20到22度，清晨夜晚低溫約15到16度；白天體感偏涼、早晚較冷。

林孝儒指出，中南部受影響較小，雖偶有雲增轉陰、局部短暫陣雨，但大致仍屬穩定；高溫逐日回升的幅度較大，預測今日高溫約20到23度，週四（20日）、週五高溫約24到28度，清晨夜晚低溫則普遍為17到20度，日夜溫差擴大。

林孝儒分析，目前週末仍為東北季風減弱的空檔，各地氣溫持續回升，北部也有放晴機會；不過隨環境轉為偏東風後，東北角至東部雲量仍較多，且有地形性短暫陣雨。下週一（24日）預估另一波東北季風再度南下增強，北部至東部將轉陰陣雨；不過下週一晚間至週二（25日）有乾空氣移入，迎風側降雨可望再度減緩。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法