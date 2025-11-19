為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週末季風減弱、氣溫回升 氣象粉專：北部也有放晴機會

    2025/11/19 09:15 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專天氣風險表示，今晨各地最低溫普遍探至13到15度，為本波季風降溫最顯著時段。（資料照）

    氣象粉專天氣風險表示，今晨各地最低溫普遍探至13到15度，為本波季風降溫最顯著時段。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（19日）夜晚及清晨台南以北及宜蘭低溫約15至17度，高屏及花東也只有18至20度，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天至週五（21日）北東部陰雨、早晚較冷，中南部天氣穩定、早晚偏涼；週末各地氣溫回升，包括北部都有放晴機會。

    天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書貼文中指出，東北季風影響，昨（18日）夜至今晨各地普遍為陰天，有局部短暫雨，不過降雨強度都偏弱；各縣市平地最低溫普遍都探至13到15度，花東及屏東地區17度，為本波東北季風降溫最顯著的時段。

    林孝儒說，今天雖仍處東北季風環境，但水氣略減，預測各地雖是偏陰天為主，不過迎風北部至東北部的降雨將較昨天明顯減緩；南台灣亦逐漸有陽光露臉的機會。

    林孝儒稱，預測今天至週五天氣型態類似，北部及東北部偏陰，時有地形降雨，惟整體雨量較前期縮減。氣溫呈逐日回升趨勢，預測高溫由17到20度逐日回升至20到22度，清晨夜晚低溫約15到16度；白天體感偏涼、早晚較冷。

    林孝儒指出，中南部受影響較小，雖偶有雲增轉陰、局部短暫陣雨，但大致仍屬穩定；高溫逐日回升的幅度較大，預測今日高溫約20到23度，週四（20日）、週五高溫約24到28度，清晨夜晚低溫則普遍為17到20度，日夜溫差擴大。

    林孝儒分析，目前週末仍為東北季風減弱的空檔，各地氣溫持續回升，北部也有放晴機會；不過隨環境轉為偏東風後，東北角至東部雲量仍較多，且有地形性短暫陣雨。下週一（24日）預估另一波東北季風再度南下增強，北部至東部將轉陰陣雨；不過下週一晚間至週二（25日）有乾空氣移入，迎風側降雨可望再度減緩。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播