    首頁 > 生活

    考100分就有！ 神岡國小學童開心吃紅豆餅

    2025/11/18 15:29 記者歐素美／台中報導
    神岡區紅豆餅老闆娘宋秀枝，10多年來發揮愛心，只要神岡國小學童考試100分，就免費贈送學童吃紅豆餅。（圖由神岡國小提供）

    台中市神岡區賣紅豆餅的老闆娘宋秀枝，10多年來發揮愛心，只要神岡國小學童考試100分，就免費贈送學童吃紅豆餅，今天下午，神岡國小前家長會長張景賀、卓鈺琪伉儷及柴秀英女士並共同贊助，贈送274個紅豆餅，獎勵神岡國小學童考100分及擔任志工的學童，鼓勵學童認真向學。

    神岡國小校長郭冠毅表示，神岡紅豆餅的老闆娘宋秀枝，從10幾年前就發善心，把紅豆餅加上獎勵功能，凡神岡國小學童考100分，拿考券去就可換免費紅豆餅，以激勵學生認真向學。

    神岡國小主任鄭仲龍說，由於許多熱心民眾也會贊助，後來為節省困擾，宋秀枝就委由學校統計人數，1年4次考試結束，就會依校方統計的考百分人數，將紅豆餅送到校園，供小朋友免費享用。

    神岡國小前家長會長張景賀、卓鈺琪伉儷及柴秀英女士，這次共同捐助愛心，於今天下午共送了274個紅頭餅到神岡國小，供考100分及擔任各項志工的學童享用。

    郭冠毅說，看到小朋友咬下皮脆香甜的紅豆餅，露出笑容的滿足，大家都期許學童認真向學，未來也能成為一個手心向下，樂於助人的良善之人。

    神岡國小學童拿到紅豆餅，十分開心。（圖由神岡國小提供）

