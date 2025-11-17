為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄月世界山坡遭棄置數十噸垃圾 環保局追來源竟來自台南

    2025/11/17 11:19 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄月世界山坡遭棄置數十噸垃圾，環保局派員清除、追查不法來源。（市府提供）

    高雄市知名景點月世界被爆遭人非法棄置數十噸垃圾臭氣沖天，環保局今出動7個區隊13部車輛展開清理，並會同警方調閱監視器畫面，將追緝行為人依廢清法偵辦。

    月世界以惡地形聞名，今被爆燕巢區金山往中寮的埤底巷山坡遭人棄置數十噸垃圾，環保局立即派員到場稽查，發現數十噸生活廢棄物，經稽查人員破袋檢查，發現爲台南等地區垃圾，嚴重影響環境品質。

    環保局調派燕巢等7個區隊13部車輛到場清理，但因被丟棄位置在山坡清理不易，將出動吊車、長臂怪手等大型機具處理，將盡快清除完畢。

    環保局指出，遭棄置垃圾屬家庭垃圾等廢棄物，疑為不肖業者多次傾倒所致，已會同警方協助偵辦，調閱鄰近民宅監視器畫面，以掌握可疑車輛動向，全力追查不法來源。

    環保局說，行為違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6000元至300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，將追緝行為人移送法辦。

    環保局強調，將持續配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸，呼籲民眾或業者不得任意非法回填廢棄物，造成環境污染，民眾如發現污染情事，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，維護民眾健康與環境安全。

