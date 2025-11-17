嘉縣培育台語家庭 東榮國小台語導覽喚起在地記憶

阮劇團副團長盧志杰（右一）講述東榮國小前大王椰子樹的故事。（記者林宜樟攝）

為拯救逐漸流失的台語，文化部、嘉義縣文化觀光局辦理「嘉義縣培育台語家庭計畫」，今年由中正大學台灣文學與創意應用研究所執行，將台語教學融入各類課程及生活體驗，團隊邀請民眾到已成立72年的民雄鄉東榮國小，由阮劇團副團長盧志杰用台語進行「東榮國小囡仔代」校園導覽，生動講述校園故事與社區發展，讓民眾透過台語更深入瞭解台灣歷史。

計畫主持人中正台文所教授江寶釵說，團隊將培育台語家庭計畫與「嘉義文學季：民雄檨仔路文學展」結合，在東榮國小進行「語聲行路：母語、地方與文學的對話」，由東榮國小校友盧志杰以台語講述校園故事。

盧志杰從校園門口的大椰子樹講起，如年幼時颱風停課卻跑到校，目擊椰子樹被吹倒的恐怖場景，以及當地最老的「東榮平價」超市，如何在連鎖超商興起的趨勢下仍能生存，維持好生意；盧志杰說，「東榮平價」與社區緊密結合，連哪戶人家用什麼牌子的醬油都記得，而民雄知名宗教活動大士爺祭展開時，當地居民還會付錢買供品，由超市送到廟前參與普度，有如「Uber度（外送普度）」，客製化服務很有特色。

參與的民眾說，台語是母語，但現在孩子越來越少使用，僅透過課堂教學難以深化台語能力，就像上許多人從小學英文仍無法開口與外國人對話；參加台語家庭計畫，從家裡開始講台語，參與聆聽台語導覽，希望透過生活中的體驗，讓台語成為孩子實際應用的語言。

而民雄舊地名為「打貓」，源自過去曾是原住民平埔族的音譯，與原民文化有深厚淵源，江寶釵說，本次台語活動結合中正大學原住民族學生資源中心，有多位原住民學生參與，透過不同族群的交流，激盪不同火花。

江寶釵說，台灣正在邁向多元語文使用的時代，台語培育不僅在課堂教學，而是要從周遭生活體驗的學習和引導，可養成學生的洞察力、判斷力及創造力，並培養學生的社會情感，加強交流溝通的能力。

盧志杰是東榮國小校友，用台語介紹早期校園的場景。（記者林宜樟攝）

「東榮平價」超市是當地最古老的超市。（記者林宜樟攝）

培育台語家庭計畫結合原住民學生參與。（記者林宜樟攝）

