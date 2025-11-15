為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    9縣市27家企業聚雲林！SBIR成果展秀創新力 從鰻魚精到AI養殖都有

    2025/11/15 14:52 記者李文德／雲林報導
    9縣市27家企業齊聚古坑，展現SBIR創業成果。（記者李文德攝）

    9縣市27家企業齊聚古坑，展現SBIR創業成果。（記者李文德攝）

    鼓勵中小企業透過投入創新研發，增進企業的競爭力，各縣市政府致力推廣SBIR計畫，9縣市今（15）日在雲林古坑綠色隧道舉辦「中台灣聯合成果展」，盼展現地方產業創新精神及研發量能。其中四湖鄉的王宣喜將鰻魚邊角料全利用製成「鰻魚精粹精華」，希望把「全魚利用」理念帶回家鄉。

    今天台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣市、嘉義市、台東縣及雲林縣共27家SBIR優秀廠商參與，透過商品展示及互動，展現各地企業在研發創新及產品升級上的豐碩成果。

    來自雲林四湖鄉的王宣喜，是養鰻第二代，看見漁村養殖人口老化，需要新血注入活力，3年前卸下品牌行銷設計師身分，從台中回到家鄉承接家業。她表示，一條鰻魚約有30％為邊角料，包含魚頭、魚尾、魚骨等，多數會選擇作為飼料或肥料，但鰻魚全身上下都是寶，因此去年開始投入研發製作「鰻魚精粹」，既可以符合養生需求，也可以藉機讓漁村發現更多活化可能，盼未來可以帶動產業發展。

    口湖鄉民許宏德，不捨從事養殖漁業高齡80多歲老父親，在魚塭中划著膠筏投灑飼料，2年多前返鄉研發「智慧化無人養殖飼料船」，結合遙控、衛星導航等技術，解決養殖業人口老化問題。他表示，研發期間發現不少漁民需要扛30公斤重的飼料，因此將飼料船研發變成「海陸兩用」，讓漁民可以不必搬運飼料袋，機器下水後也可透過AI智慧偵測投放飼料，也可以節省成本。

    雲林縣長張麗善表示，縣內地方型SBIR計畫邁入第18年，合計補助達339家次，金額達1.64億元，創造逾30億元產值，會持續投入企業創新資源，打造更具韌性的地方產業。

    經濟部中小新創事業署長李冠志表示，9縣市多年來推動計畫超過3000家次受補助，成果豐碩，將持續與各縣市加強合作，深化地方產業創新研發。

    王宣喜將鰻魚「全魚利用」，將魚骨、魚頭等製作鰻魚精粹。（記者李文德攝）

    王宣喜將鰻魚「全魚利用」，將魚骨、魚頭等製作鰻魚精粹。（記者李文德攝）

    許宏德研發「智慧化無人養殖飼料船」，現在已發明至第三代。（記者李文德攝）

    許宏德研發「智慧化無人養殖飼料船」，現在已發明至第三代。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播