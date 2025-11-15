9縣市27家企業聚雲林！SBIR成果展秀創新力 從鰻魚精到AI養殖都有

9縣市27家企業齊聚古坑，展現SBIR創業成果。（記者李文德攝）

鼓勵中小企業透過投入創新研發，增進企業的競爭力，各縣市政府致力推廣SBIR計畫，9縣市今（15）日在雲林古坑綠色隧道舉辦「中台灣聯合成果展」，盼展現地方產業創新精神及研發量能。其中四湖鄉的王宣喜將鰻魚邊角料全利用製成「鰻魚精粹精華」，希望把「全魚利用」理念帶回家鄉。

今天台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣市、嘉義市、台東縣及雲林縣共27家SBIR優秀廠商參與，透過商品展示及互動，展現各地企業在研發創新及產品升級上的豐碩成果。

來自雲林四湖鄉的王宣喜，是養鰻第二代，看見漁村養殖人口老化，需要新血注入活力，3年前卸下品牌行銷設計師身分，從台中回到家鄉承接家業。她表示，一條鰻魚約有30％為邊角料，包含魚頭、魚尾、魚骨等，多數會選擇作為飼料或肥料，但鰻魚全身上下都是寶，因此去年開始投入研發製作「鰻魚精粹」，既可以符合養生需求，也可以藉機讓漁村發現更多活化可能，盼未來可以帶動產業發展。

口湖鄉民許宏德，不捨從事養殖漁業高齡80多歲老父親，在魚塭中划著膠筏投灑飼料，2年多前返鄉研發「智慧化無人養殖飼料船」，結合遙控、衛星導航等技術，解決養殖業人口老化問題。他表示，研發期間發現不少漁民需要扛30公斤重的飼料，因此將飼料船研發變成「海陸兩用」，讓漁民可以不必搬運飼料袋，機器下水後也可透過AI智慧偵測投放飼料，也可以節省成本。

雲林縣長張麗善表示，縣內地方型SBIR計畫邁入第18年，合計補助達339家次，金額達1.64億元，創造逾30億元產值，會持續投入企業創新資源，打造更具韌性的地方產業。

經濟部中小新創事業署長李冠志表示，9縣市多年來推動計畫超過3000家次受補助，成果豐碩，將持續與各縣市加強合作，深化地方產業創新研發。

王宣喜將鰻魚「全魚利用」，將魚骨、魚頭等製作鰻魚精粹。（記者李文德攝）

許宏德研發「智慧化無人養殖飼料船」，現在已發明至第三代。（記者李文德攝）

