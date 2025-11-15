永安石斑魚節開幕 陳其邁：現在吃正當時

今年的大海開吃系列活動由「2025永安石斑魚節」打頭陣，在永安區休閒公園熱鬧舉行。（高市府提供）

高雄永安素有「石斑魚故鄉」美譽，今年的大海開吃系列活動由「2025永安石斑魚節」打頭陣，在永安區休閒公園熱鬧舉行，市長陳其邁表示，現在正是品嘗永安鮮美石斑魚的最佳時節，邀請民眾踴躍支持選購。

陳其邁指出，永安設有中油液化石油天然氣廠，養殖業者利用接收站冷排水，使水溫全年維持在約22至24度，是最適合石斑魚生長的條件；永安石斑魚肉質細緻、品質穩定，深受消費者喜愛，且目前價格親民。他也鼓勵民眾走訪海線，並可至永安漁會、百貨公司或超商選購已切割、包裝好的永安石斑魚，帶回家輕鬆料理。

談及永安區地方建設，陳其邁表示，市府已成功爭取2億元經費辦理相關漁業工程，其中也投入近3千萬進行永新漁港疏濬工程，於今年3月已完工，感謝議員全力支持。永安過去逢雨易淹，市府多年持續推動治水工程，加上議員及立委協助，整治經費前後累計投入6億元，將6公尺寬排水拓寬成14公尺，防洪能力再升級，整治後大幅改善養殖區排水淹水情況。

「2025永安石斑魚節」活動內容豐富，包括踩街嘉年華、農漁特產品展售、親子DIY、石斑魚饗宴及音樂晚會，另有超人氣插畫IP「馬來貘」木作裝置，帶動地方觀光與商機。

市府海洋局表示，今年「大海開吃」活動自11月至12月，由高雄彌陀、永安、茄萣、梓官及前鎮等五大漁港接力登場。更多活動資訊可至「高雄市政府海洋局」臉書粉絲專頁查詢。

