    首頁 > 生活

    台南西來庵「藍督司」就職 「人成神」傳奇再添一樁

    2025/11/14 12:20 記者王姝琇／台南報導
    全台西來庵新到職神明「藍督司」（右1），現追隨劉主公左右。（記者王姝琇攝）

    全台西來庵「人成神」傳奇再添一樁，「藍督司」完成開光正式走馬上任，與原祀有的「陳督司」都是凡人離世後修行有成獲得神職。特別的是，「藍督司」是由廣澤尊王向其後代子孫暗示已成神，令人嘖嘖稱奇。

    全台西來庵董事長曾正義指出，藍督司本名藍德孠（1900～1976），地方人稱藍伯，不僅長年義務幫西來庵整理資料，在世時信奉法師公（屬天和派王老仙師系統），深諳符法，奉行師門戒律，為鄉里服務不取分文；透過神明指示已成神，完成金身、回到西來庵「就職」，追隨開基劉主公副駕左右，接受萬民香火，目前中西區公所主秘藍天寶就是藍督司後代。

    文史工作者謝奇峰說，「督司」屬於文職神，眾所皆知西來庵有「陳督司」，是百年老店甘本堂創始人陳清吉（人稱牛奶吉），為西來庵事件的抗日主角之一，後來成神；如今又有人成神的「藍督司」祀奉在大廟得以受萬年香火是較罕見的。

    謝奇峰說，有些大廟會安供奉先賢志士的祠堂，西來庵亦將對宮廟有貢獻的人，在離世後謄上先賢祠受萬民香火，後人相信此舉除記錄下有功人士，也某個程度代表先人離世後追隨神明修行，但要正式成神並不容易，宛如修行多年獲「升遷」機會，「陳督司」與「藍督司」正是如此，以「藍督司」為例，祂離世將近50年才正式獲賜神職、塑金身，相當不易！

    廟方表示，5年前藍德孠之女藍月華家中奉祀的廣澤尊王指示：「您父親已成神，為白袍將軍，如妝塑金身要穿白袍。」當時是半信半疑，後來藍德孠之子、高齡90歲的藍滄錟提議要著手為父親塑金身，認為這是件榮耀的事，決定回西來庵擲杯，並請五福大帝指示，最後獲賜神職「藍督司」，並完成金身開光，再由西來庵宣靈公劉部帶領，完成首廟天壇覲朝。

    全台西來庵設有供奉先賢志士的祠堂。（記者王姝琇攝）

    全台西來庵主祀五福大帝，是台南知名宮廟。（記者王姝琇攝）

    全台西來庵祀奉知名「陳督司」也有著「人成神」的傳奇故事。（記者王姝琇攝）

