    屏東動物之家死亡率高達32％ 縣議員建議改善軟硬體

    2025/11/11 17:12 記者葉永騫／屏東報導
    屏東動物之家的認養率相當高。（記者葉永騫攝）

    屏東動物之家的認養率相當高。（記者葉永騫攝）

    屏東縣動物之家動物死亡率高，去年所內死亡率高達32%，縣議員梁育慈在縣議會業務質詢表示，屏東動物之家的認養率高，但幼年犬貓死亡率偏高，容易引發傳染病擴散，她建議在軟硬體加強，並且落實稽查評鑑機制。縣府農業處長鄭永裕說明，救傷幼犬原來就體質較弱，所以才會死亡率高，動物之家目前正部分整修，希望提供更好的環境。

    梁育慈表示，屏東縣動物之家111年到113年的動物死亡率為33.64%、7.82%、31.96%，都比全國平均值的6%、7%差很多，而認養率則是相當高，都是名列前茅，雖然幼年犬貓因為抵抗力較弱，但死亡率相對偏高，且容易引發傳染病擴散，以目前動物之家的設備來說，醫療器材和獸醫師及照顧人員都夠，應該檢討如何降低死亡率，建議要改善動物之家的照養管理、籠舍隔間及環境清潔等缺失，主管機關要落實稽查評鑑機制，並且加速推動環境教育場域，強化兒童及民眾對動物的生命教育。

    鄭永裕說明，屏東動物之家的認養率以貓最高，犬隻的認養率較低，通報救援的常常是幼年犬貓，由於原來環境和抗體就差，所以死亡率才會高，已針對這些問題已進行研議檢討，而除了動物之家硬體的缺失正在進行改善外，也會加強管理的部分，以減少死亡率，對於成為環境教育場域的部分則正在努力，希望透過教育讓動物的認養及對動物的觀念更加的提升。

    屏東動物之家舉辦活動受到民眾歡迎。（記者葉永騫攝）

    屏東動物之家舉辦活動受到民眾歡迎。（記者葉永騫攝）

