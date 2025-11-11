台南跨區食農遊學 中西區學子到東山國小甜蜜學習

中西區進學國小跨區食農遊學到東山區，東山國小安排以蜂蜜為主題的課程，近距離認識蜜蜂生態。（圖由東山國小提供）

中西區進學國小跨區食農遊學到東山區，東山國小安排以蜂蜜為主題的課程，近距離認識蜜蜂生態，也透過DIY烘焙及營養課程，學習「食在地、享當季」的飲食理念。

南市教育局推動「食農遊學地圖」計畫，學生走出教室，近距離觀察體驗產業，東山國中協助安排蜜蜂養殖區導覽，由社團教師林俊儀與陳文斌主任從蜜蜂的生態到蜂蜜的製作過程進行完整介紹，同時讓學生近距離觀察蜂箱裡蜂王與工蜂的生態，以及採收蜂蜜的方法。學生品嘗不同花源所產生的蜂蜜，實際感受「一地一味」的農產特色，讓孩子從「生態與農業」的角度理解自然永續。

請繼續往下閱讀...

在東山國小「郁蒼食經學堂」由老師盧秋安指導，小朋友化身小小烘焙師，使用在地東山蜂蜜，親手製作香氣四溢的蜂蜜杯子蛋糕，過程中學習食材的來源及珍惜食物的態度。最後由專業營養師進行「低碳健康在地食材」課程，讓孩子理解如何用當季食材規劃均衡飲食，從生活中實踐永續。

進學國小同學林泓睿、洪子澄說，雖然常吃蜂蜜，但第一此這麼近距離觀察蜜蜂的生態，以及品嘗各種不同口味的花蜜，了解到只有健康的生態環境，才會有健康的農產品，學會製作杯子蛋糕很有成就感。

東山國小校長魏稚恩表示，台南擁有豐富農特產，東山區農產更是首冠台南；透過「食農遊學地圖」整合跨校資源與在地農業特色，讓學生看見從產地到餐桌的完整旅程。跨區交流除了行銷東山在地富多元的農產特色，同時也增進孩子對在地農產的理解與認同。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法