反制中國秀肌肉 「林肯號」航艦打擊群緊急部署西太平洋

美國海軍「尼米茲級」航空母艦「林肯號」打擊群，目前正在太平洋向西航行，執行「緊急加派部署」。（法新社檔案照）

「路透」日前披露，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量高峰一度逾百艘，目前仍有約90艘在區域內活動。自媒體軍事記者艾里斯（Ian Ellis）9日在社群平台X發文，指出美國海軍「尼米茲級」航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）打擊群，已進入美軍第7艦隊防區，目前正在太平洋向西航行，執行「緊急加派部署」（surge deployment）任務。

此外，搭載F-35B戰機的美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）也已進入南海，近日在越南峴港停靠。

請繼續往下閱讀...

艾里斯指出，隸屬第3艦隊的林肯號航艦戰鬥群，進入西太平洋第7艦隊轄區的時間點，正好就是中國海軍舉行大規模演習期間，約本月4日至8日間。的黎波里號則是在8日停靠越南。

艾里斯還說，自10月中旬以來，美國在印太司令部轄區一直維持2支航艦打擊群存在。

Confirmed today: The Abraham Lincoln Carrier Strike Group, currently sailing west in the Pacific on a surge deployment, chopped into U.S. 7th Fleet.



Amphibious assault ship USS Tripoli （LHA 7） entered the South China Sea and recently stopped in Da Nang.



New INDOPACOM snapshot: pic.twitter.com/3UCtPCBtMt — Ian Ellis （@ianellisjones） December 8, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法