    首頁 > 國際

    反制中國秀肌肉 「林肯號」航艦打擊群緊急部署西太平洋

    2025/12/09 17:10 國際新聞中心／綜合報導
    美國海軍「尼米茲級」航空母艦「林肯號」打擊群，目前正在太平洋向西航行，執行「緊急加派部署」。（法新社檔案照）

    「路透」日前披露，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量高峰一度逾百艘，目前仍有約90艘在區域內活動。自媒體軍事記者艾里斯（Ian Ellis）9日在社群平台X發文，指出美國海軍「尼米茲級」航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）打擊群，已進入美軍第7艦隊防區，目前正在太平洋向西航行，執行「緊急加派部署」（surge deployment）任務。

    此外，搭載F-35B戰機的美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）也已進入南海，近日在越南峴港停靠。

    艾里斯指出，隸屬第3艦隊的林肯號航艦戰鬥群，進入西太平洋第7艦隊轄區的時間點，正好就是中國海軍舉行大規模演習期間，約本月4日至8日間。的黎波里號則是在8日停靠越南。

    艾里斯還說，自10月中旬以來，美國在印太司令部轄區一直維持2支航艦打擊群存在。

