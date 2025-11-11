為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投追查芬普尼超標蛋流向 未流入校園營養午餐

    2025/11/11 16:28 記者張協昇／南投報導
    南投縣衛生局追查芬普尼超標雞蛋流向，目前已下架回收總計810盒、100顆，未流入校園營養午餐。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局追查芬普尼超標雞蛋流向，目前已下架回收總計810盒、100顆，未流入校園營養午餐。（南投縣衛生局提供）

    彰化縣衛生局抽驗「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出芬普尼代謝物超標，南投縣衛生局接獲通知後，連日來追查該批問題蛋流向，除已在縣內全聯、楓康兩大連鎖超市下架該批雞蛋810盒、8100顆外，也查出並未流入縣內校園營養午餐，學童可安心食用。

    南投縣政府衛生局於11月7日收到彰化縣衛生局電子郵件通知，指該局抽驗「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」超標後，立即追蹤查核縣內全聯及楓康超市，針對溯源碼為「I47045」的問題蛋下架回收總計810盒、8100顆，也擔心這批雞蛋是否流入校園營養午餐，惟經清查並未被縣內各中小學營養午餐購入當食材，學童可安心食用，家長也可以放心。

    南投縣衛生局強調，民眾若買到該批號的問題蛋，應立即停止食用，無論有無拆封食用，都可憑發票至購買的超市辦理退貨，該局也將加強市售雞蛋農藥殘留抽驗，並提醒民眾選蛋遵守三指南，包括有效日期要注意、外觀光滑無裂縫、及表面乾淨無污跡，購買後則應置放陰涼或冷藏櫃保存。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播