南投追查芬普尼超標蛋流向 未流入校園營養午餐

南投縣衛生局追查芬普尼超標雞蛋流向，目前已下架回收總計810盒、100顆，未流入校園營養午餐。（南投縣衛生局提供）

彰化縣衛生局抽驗「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出芬普尼代謝物超標，南投縣衛生局接獲通知後，連日來追查該批問題蛋流向，除已在縣內全聯、楓康兩大連鎖超市下架該批雞蛋810盒、8100顆外，也查出並未流入縣內校園營養午餐，學童可安心食用。

南投縣政府衛生局於11月7日收到彰化縣衛生局電子郵件通知，指該局抽驗「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」檢出「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」超標後，立即追蹤查核縣內全聯及楓康超市，針對溯源碼為「I47045」的問題蛋下架回收總計810盒、8100顆，也擔心這批雞蛋是否流入校園營養午餐，惟經清查並未被縣內各中小學營養午餐購入當食材，學童可安心食用，家長也可以放心。

南投縣衛生局強調，民眾若買到該批號的問題蛋，應立即停止食用，無論有無拆封食用，都可憑發票至購買的超市辦理退貨，該局也將加強市售雞蛋農藥殘留抽驗，並提醒民眾選蛋遵守三指南，包括有效日期要注意、外觀光滑無裂縫、及表面乾淨無污跡，購買後則應置放陰涼或冷藏櫃保存。

