為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園鐵路地下化持續推進 鐵道局：內壢車站新跨站天橋年底完工

    2025/11/11 15:17 記者吳亮儀／台北報導
    跨站天橋空拍圖。（鐵道局提供）

    跨站天橋空拍圖。（鐵道局提供）

    桃園鐵路地下化工程進入施工高峰期，為維持既有內壢車站1.9萬人次日運量的營運服務功能、騰出動線及空間供後續內壢地下永久車站施工，須做2階段臨時軌切換，並採先建後拆方式新建跨站天橋。

    交通部鐵道局今天（11日）說明，新建跨站天橋預計今年底完工後，再接續拆除原有跨站天橋、進行站體設備改建及軌道撥遷等作業，確保後續順利將目前營運路線切換至臨時軌，繼續提供旅運服務。

    鐵道局北部工程分局王村竹副分局長說明，內壢站新建跨站天橋及附屬設施，包括電梯3座及風雨走廊將在今年12月28日前啟用，另電扶梯則預計明年2月啟用。為讓民眾及早熟悉及適應天橋啟用後新的乘車動線，車站內及前後站旅客動線指標系統將配合修改，並將配置引導人員服務旅客。

    鐵道局劉副局長雲生表示，「桃園鐵路地下化計畫」在2020年9經經行政院核定，路線北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台66線，全長17.9公里，將改建3座既有車站桃園、內壢、中壢，新建5座通勤車站鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮，整體計畫進度已達33.83%。

    鐵道局說明，全線在極為有限的用地空間內施工，且為能維持鐵路正常營運，因此須辦理多次軌道切換，工序繁瑣費時，特別是以車站切換更為繁複困難。

    地下化後內壢站東出入口願景圖。（鐵道局提供）

    地下化後內壢站東出入口願景圖。（鐵道局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播