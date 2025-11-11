桃園鐵路地下化持續推進 鐵道局：內壢車站新跨站天橋年底完工

跨站天橋空拍圖。（鐵道局提供）

桃園鐵路地下化工程進入施工高峰期，為維持既有內壢車站1.9萬人次日運量的營運服務功能、騰出動線及空間供後續內壢地下永久車站施工，須做2階段臨時軌切換，並採先建後拆方式新建跨站天橋。

交通部鐵道局今天（11日）說明，新建跨站天橋預計今年底完工後，再接續拆除原有跨站天橋、進行站體設備改建及軌道撥遷等作業，確保後續順利將目前營運路線切換至臨時軌，繼續提供旅運服務。

鐵道局北部工程分局王村竹副分局長說明，內壢站新建跨站天橋及附屬設施，包括電梯3座及風雨走廊將在今年12月28日前啟用，另電扶梯則預計明年2月啟用。為讓民眾及早熟悉及適應天橋啟用後新的乘車動線，車站內及前後站旅客動線指標系統將配合修改，並將配置引導人員服務旅客。

鐵道局劉副局長雲生表示，「桃園鐵路地下化計畫」在2020年9經經行政院核定，路線北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台66線，全長17.9公里，將改建3座既有車站桃園、內壢、中壢，新建5座通勤車站鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮，整體計畫進度已達33.83%。

鐵道局說明，全線在極為有限的用地空間內施工，且為能維持鐵路正常營運，因此須辦理多次軌道切換，工序繁瑣費時，特別是以車站切換更為繁複困難。

