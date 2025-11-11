為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    澎湖下午3時20分後 11航班停航

    2025/11/11 11:52 記者劉禹慶／澎湖報導
    航空公司宣布下午3時20分後澎湖往台灣本島航線及七美的航班有部分取消，確定11航班停航。（記者劉禹慶攝）

    澎湖今（11）日宣布停止上班上課，原本空運正常飛行，因受到鳳凰颱風逐漸接近侵襲影響，航空公司基於確保飛航安全及防颱整備作業，宣布下午3時20分後澎湖往台灣本島航線及七美的航班有部分取消，確定11航班停航，民眾可在中午前趕往機場候補碰碰運氣。

    根據澎湖航空站表示，今日下午3時20分後原提供運量，取消部分班次合計共11航班（其中澎湖往台北3航班、澎湖往台中2航班、澎湖往嘉義1航班、澎湖往台南1航班、澎湖往高雄3航班、澎湖往七美1班），受影響訂位旅客共有399人，請搭機旅客前往機場前，逕洽航空公司了解搭機資訊。

    另外鳳凰颱風逼近，澎湖縣災害應變中心今日上午8時一級開設，縣長陳光復一早前往中心視察各項防災整備工作，掌握颱風最新動態及未來路徑可能對澎湖縣造成的影響，並慰勞堅守崗位的值勤人員。他感謝所有同仁在防救災工作上的努力與付出，也提醒各單位換班時務必提高警覺、留意風雨安全，共同守護家園。

    望安警分局東安派出所員警趁今天上午望安鄉雨勢不大，持續宣導民眾避免外出以及巡查轄區狀況，發現望安農會前有路樹倒塌橫擋路面，為避免行經車輛發生危險，巡佐吳政澤、警員許丕璋主動實施戒護並立即排除。

    望安東安派出所員警，協助望安農會前路樹倒塌障礙物。（望安警分局提供）

