馬太鞍溪堰塞湖今日9點現況 水位下降6.8公尺

花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖鳳凰颱風來臨前9日上午7點的空拍畫面。（資料照）

鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，為花蓮山區帶來豪雨，農業部林業及自然保育署花蓮分署今午指出，馬太鞍溪堰塞湖溢流口逐漸沖刷下降，今日9點水位高程1013.9公尺，10小時內水位下降6.8公尺，水量減少約75萬立方公尺，但尚無因此對下游水位造成明顯抬升。

林保署花蓮分署指出，鳳凰颱風期間堰塞湖水位變化自昨（10）日23時水位高程1020.7公尺，目前馬太鞍溪堰塞湖水位高程為1013.9公尺，湖區面積8.6公頃，蓄水量為90.4萬噸。目前堰塞湖溢流口持續緩慢沖刷下切，若壩體因沖刷造成一次性潰決，剩餘水量流出預估將導致下游河道水位平均抬升35公分。

請繼續往下閱讀...

依據水利署第九河川分署緊急應變小組於今日凌晨1點通報單指出，馬太鞍溪水位依實際降雨推算，已超過二級警戒水位。另中央氣象署11點定量降水預報，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量181.16mm，且海上陸上颱風警報將花蓮縣列為大豪雨地區。

林保署花蓮分署指出，昨（10）日7時依程序發布紅色警戒通報單，通報花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位應進行強制疏散撤離收容等避難作業，同步發送災防告警CBS簡訊，提醒下游民眾立即依據政府疏散撤離避難指令。今（11）日8時40分再發布紅色警戒通報單，請相關單位持續保持警戒。

鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，馬太鞍溪堰塞湖溢流口逐漸沖刷下降，今日9點水位高程1013.9公尺，10小時內水位下降6.8公尺。（翻攝馬太鞍溪堰塞湖監控面板）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法