    首頁 > 生活

    鳳凰颱風5:30發布陸警 兩縣市納首波警戒範圍

    2025/11/11 05:52 記者蔡昀容／台北報導
    氣象署11月11日清晨5點30分針對鳳凰颱風發布陸上颱風警報。（氣象署提供）

    今年第26號颱風鳳凰暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，中央氣象署今（11日）清晨5點30分發布陸上颱風警報，首波示警區域納入高雄、屏東及恆春半島，6點40分將舉行記者會說明。

    中央氣象署今天清晨5點30分發布陸上颱風警報，陸警區域首波示警區域納入高雄、屏東及恆春半島；海警區域為台灣海峽北部、南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面，航行及作業船隻應嚴加戒備；降雨警戒區域為宜蘭縣。

    氣象署也提醒，台灣附近各沿海有3至5米浪高並有長浪，尤其台東、南部、恆春半島沿海及澎湖將有5至6米以上浪高，請避免前往海邊活動。

    陸上強風特報部分，颱風外圍環流及東北季風影響，桃園市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上機會；台南以北、基隆北海岸、宜花東、高雄、恆春半島、高山區域、金門局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上機會。

    根據氣象署清晨5點30分資料，鳳凰中心位置在鵝鑾鼻西南方約380公里處，以每小時11公里速度向北北東進行，近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，七級風平均暴風半徑250公里。

