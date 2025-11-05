促進都更、落實動保 新北修法放寬多項規範

「都市計畫法新北市施行細則」修正，放寬老屋加裝電梯的條件。圖為新店明德路社區增設電梯完工。（圖為城鄉發展局提供）

為加速都市更新推動、改善老舊市場設施並強化動物保護機能，「都市計畫法新北市施行細則」修正案今天發布實施，放寬多項規範，例如放寬保護區、農業區合法房屋申請危老重建條件；保護區得設置動物收容所；市場建蔽率放寬至70%等，希望符合市民實際需求。

新北市城鄉發展局局長黃國峰指出，這次修法以「放寬規範、促進更新、回應民生」為核心方向，包括放寬都市更新審議通過及簡易都更的案件，在商業區作住宅使用容積的限制；保護區、農業區內符合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」的合法房屋，可依原建築物高度重建，以及老舊建物增設電梯，不用重新檢討法定停車位等措施，讓都更及危老案件規劃更具彈性，兼顧環境品質與居住安全。

此外，為提升公共服務機能與動物保護，這次修法增列保護區得設置動物收容所，提供更完善的動物照護設施；配合市場使用特性，放寬建蔽率至70%，有助於改善市場空間運用與環境品質，強化社區生活功能。

城鄉局都市計畫科科長鄧涵瑛說明，為促進都市更新效能，兼顧市民日常生活便利性與社會需求，修法放寬老屋加裝電梯限制，有助長者及行動不便者安全出入；保護區容許設置動物收容所，展現市府對動物保護政策的重視與落實。

鄧涵瑛表示，新北市幅員遼闊、發展型態多元，都市計畫法新北市施行細則修正後，能更貼近地方實況，兼顧都市發展與民眾福祉，未來市府將持續檢討制度，促進都市更新順利推動，優化生活環境。

「都市計畫法新北市施行細則」修正，保護區得設置動物收容所。圖為瑞芳動物之家。（取自瑞芳動物之家臉書）

