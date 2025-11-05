廢棄物非法棄置問題 彭啓明：已擬4對策因應

廢棄物非法棄置危害環境事件頻傳，環境部長彭啓明表示，目前已擬定3大對策因應，包括：拓增最終去化量能、確實全流向監管及導入智慧圍籬科技監控，降低非法棄置問題。（記者黃宜靜攝）

廢棄物非法棄置危害環境事件頻傳，環境部長彭啓明表示，目前已擬定對策因應，包括：拓增最終去化量能、確實全流向監管及導入智慧圍籬科技監控，並推動廢清法修正，遏止非法棄置即加速環境復原。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部部長、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。

彭啓明在專題報告時指出，自2012年建置「廢棄物棄置案件管理系統」至今年10月底止，總計列管1,153處廢棄物非法棄置場址，其中707處（61%）已解除列管，其餘的446處（39%）持續列管。其中高雄97處、屏東55處、台南54處、台中市45處較多。

彭啓明續指，經研析目前列管案件特性，屬一般事業廢棄物計395處（88%）、有害事業廢棄物計16處（4%）以及一般含有害事業廢棄物計35處（8%）。

彭啓明表示，目前現行廢清法雖有規範，但犯罪者仍敢於鋌而走險，無法即時扣押棄置行為人及相關人等財產，導致環境復原緩慢，其中許多非法棄置業者穿著西裝，從環保環保敗類變成「環保斯文敗類」。

彭啓明說，內政部已向行政院提報「營建剩餘土石方最終去處規畫方案」，整合交通部、經濟部及地方政府資源，盤點出約1.5億立方公尺填埋容量，並研議設置公有土資場、土方銀行等作為合法去化管道，減少非法棄置誘因。

彭啓明表示，以往土方與廢棄物申報制度不同，形成管理漏洞，因此環境部已修訂廢棄物申報規定，自今年3月起所有營建及裝修廢棄物均須逐車即時電子申報，並結合GPS追蹤，確保運輸透明。未來營建土方亦將納入電子聯單及全程追蹤機制，實現「從工地到最終去處」的流向可監管。

彭啓明提及，環境管理署也推動「非法棄置智慧圍籬系統」，結合車牌辨識與e-Tag技術，預計4年內擴大布建監控點，形成全國智慧圍籬網絡，強化可疑車輛即時偵測與通報，防止非法清運。

彭啓明表示，環境部推動「廢棄物清理法」修正，遏止非法棄置及加速環境復原，包括：加重刑事責任與罰則，將有期徒刑最高刑度上限自5年提高至7年；為避免行為人於主管機關行政調查期間脫產，賦予主管機關於書面命處置義務人限期清除、處理及改善環境時，併載明不依限履行義務時預估應繳的數額，於該書面處分送達後即可向行政法院聲請假扣押。

