為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    廢棄物非法棄置問題 彭啓明：已擬4對策因應

    2025/11/05 11:01 記者黃宜靜／台北報導
    廢棄物非法棄置危害環境事件頻傳，環境部長彭啓明表示，目前已擬定3大對策因應，包括：拓增最終去化量能、確實全流向監管及導入智慧圍籬科技監控，降低非法棄置問題。（記者黃宜靜攝）

    廢棄物非法棄置危害環境事件頻傳，環境部長彭啓明表示，目前已擬定3大對策因應，包括：拓增最終去化量能、確實全流向監管及導入智慧圍籬科技監控，降低非法棄置問題。（記者黃宜靜攝）

    廢棄物非法棄置危害環境事件頻傳，環境部長彭啓明表示，目前已擬定對策因應，包括：拓增最終去化量能、確實全流向監管及導入智慧圍籬科技監控，並推動廢清法修正，遏止非法棄置即加速環境復原。

    立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部部長、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。

    彭啓明在專題報告時指出，自2012年建置「廢棄物棄置案件管理系統」至今年10月底止，總計列管1,153處廢棄物非法棄置場址，其中707處（61%）已解除列管，其餘的446處（39%）持續列管。其中高雄97處、屏東55處、台南54處、台中市45處較多。

    彭啓明續指，經研析目前列管案件特性，屬一般事業廢棄物計395處（88%）、有害事業廢棄物計16處（4%）以及一般含有害事業廢棄物計35處（8%）。

    彭啓明表示，目前現行廢清法雖有規範，但犯罪者仍敢於鋌而走險，無法即時扣押棄置行為人及相關人等財產，導致環境復原緩慢，其中許多非法棄置業者穿著西裝，從環保環保敗類變成「環保斯文敗類」。

    彭啓明說，內政部已向行政院提報「營建剩餘土石方最終去處規畫方案」，整合交通部、經濟部及地方政府資源，盤點出約1.5億立方公尺填埋容量，並研議設置公有土資場、土方銀行等作為合法去化管道，減少非法棄置誘因。

    彭啓明表示，以往土方與廢棄物申報制度不同，形成管理漏洞，因此環境部已修訂廢棄物申報規定，自今年3月起所有營建及裝修廢棄物均須逐車即時電子申報，並結合GPS追蹤，確保運輸透明。未來營建土方亦將納入電子聯單及全程追蹤機制，實現「從工地到最終去處」的流向可監管。

    彭啓明提及，環境管理署也推動「非法棄置智慧圍籬系統」，結合車牌辨識與e-Tag技術，預計4年內擴大布建監控點，形成全國智慧圍籬網絡，強化可疑車輛即時偵測與通報，防止非法清運。

    彭啓明表示，環境部推動「廢棄物清理法」修正，遏止非法棄置及加速環境復原，包括：加重刑事責任與罰則，將有期徒刑最高刑度上限自5年提高至7年；為避免行為人於主管機關行政調查期間脫產，賦予主管機關於書面命處置義務人限期清除、處理及改善環境時，併載明不依限履行義務時預估應繳的數額，於該書面處分送達後即可向行政法院聲請假扣押。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播