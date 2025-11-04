為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    熱帶系統或在台灣附近北轉 吳德榮提醒「不應小覷」

    2025/11/04 08:42 即時新聞／綜合報導
    吳德榮說，最新歐洲（左）及美國（右）系集模式模擬皆顯示，另一熱帶系統的系集平均路徑在台灣附近北轉，各別模擬路徑分散在兩側，分散度非常大，代表不確定性很大。（圖擷自洩天機教室專欄）

    吳德榮說，最新歐洲（左）及美國（右）系集模式模擬皆顯示，另一熱帶系統的系集平均路徑在台灣附近北轉，各別模擬路徑分散在兩側，分散度非常大，代表不確定性很大。（圖擷自洩天機教室專欄）

    中央氣象署表示，今天（4日）基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢發生機率，北部地區亦有短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，明天北部及宜花有局部短暫雨，週四（6日）開始水氣逐漸減少；中颱海鷗即將強襲越南，模擬路徑顯示另一擾動可能在台灣附近北轉，不應小覷。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（3日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天仍受東北季風影響；北部、宜花及中部山區有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台灣偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。

    吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天（5日）至下週日（9日）起另一波東北季風影響；明天水氣多，北部及宜花有局部短暫雨，北台灣偏涼；週四至下週日水氣減少，各地多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日漸升，各地皆是白天偏熱、早晚涼的天氣。

    吳德榮稱，下週一（10日）另一波「弱」東北季風影響，迎風面再轉雨，氣溫略降。

    吳德榮表示，最新（4日2時）氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱海鷗在菲律賓中部、偏西進行，進入南海，將以「最強之姿」挾帶暴風致災雨登陸越南。

    吳德榮分析，最新歐洲及美國（GEFS）系集模式模擬顯示，另一熱帶系統的系集平均路徑皆在台灣附近北轉，各別模擬路徑分散在兩側，分散度非常大，代表「不確定性」很大，過早討論其對台灣的威脅程度「也是枉然」，各國模擬皆還在調整中。

