    首頁 > 生活

    借鏡高雄演場會經濟 侯友宜：新北有自己的特色絕對不會輸

    2025/11/03 12:16 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜表示，新北今年至8月觀光人次逾7700萬人次，新北擁有多元文化、自然景觀與宗教活動等優勢，「新北有自己的特色，絕對不會輸。」（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜表示，新北今年至8月觀光人次逾7700萬人次，新北擁有多元文化、自然景觀與宗教活動等優勢，「新北有自己的特色，絕對不會輸。」（記者羅國嘉攝）

    高雄以BLACKPINK演唱會、藍寶石歌廳秀等大型活動成功創造觀光效益。新北市議會民進黨團今（3日）在議會總質詢，聚焦新北演唱會與體育經濟。市長侯友宜表示，新北今年至8月觀光人次逾7700萬人次，新北擁有多元文化、自然景觀與宗教活動等優勢，「新北有自己的特色，絕對不會輸。」未來會持續以整合觀光、交通，結合周邊活動與粉絲互動，打造粉絲、藝人、城市行銷3贏局面。

    今天總質詢由議員翁震州、彭一書、李倩萍、李余典、陳永福、邱婷蔚、張維倩聯合質詢，聚焦新北演唱會與體育經濟。翁震州指出，高雄2023年舉辦130多場演唱會，創造45億經濟產值，吸引139萬人次觀光，顯示演唱會與體育賽事對城市行銷的強大帶動力。他舉例，BLACKPINK演唱會吸引百萬人潮與3億多元觀光產值，讓國際目光聚焦高雄，「希望新北也能透過文化、藝文、運動賽事吸引人潮，讓觀光更有厚度。」

    邱婷蔚以自身追星經驗指出，演唱會經濟帶動的不只是門票，更牽動住宿、美食與周邊商圈。她建議新北應強化活動配套，讓7000萬觀光人次不只是「沾醬油」，而能實際轉化為地方消費力。

    侯友宜回應，新北擁有豐富文化底蘊與自然資源，「我們有自己的特色，絕對不會輸。」他指出，新北歡樂耶誕城去年吸引770萬人次，今年將與國際IP LINE合作，並有河海音樂季、中角灣衝浪基地、龍洞浮潛區、八里水上運動中心等活動與場域，展現多元觀光能量。

    侯友宜強調，宗教文化活動同樣是觀光推手，日前白沙屯媽祖進香合作活動連續3天人潮爆滿，顯示新北的信仰文化與觀光結合潛力強大；另外，新北的河海音樂季去年吸引70萬人次、創造7億觀光效益，「新北活動的吸引力不輸大型演唱會，周邊飯店也是滿滿的。」

    侯友宜也說，新北歡樂耶誕城與跨年煙火秀每年也都有邀請國內外知名藝人登台，去年更有韓國團體Super Junior演出，未來大巨蛋完工後，將作為國際展演與運動賽事的重要場館，一定會邀請更多國際巨星、體育賽事進駐。

