釐清防疫實況 中檢履勘台中廚餘去化、確認動保處豬場訪視紀錄

台中梧棲1處養豬場爆發非洲豬瘟，後續廚餘處理過程引發關注，為釐清廚餘掩埋、焚燒的過程，以及是否符合防疫規範，台中地檢署主任檢察官洪國朝率同檢察官康存孝今天親自前往沙鹿、大雅垃圾掩埋場，以及烏日焚化爐了解作業流程，並向農業部確認「養豬場自衛防疫輔導及訪視紀錄表」填寫狀況。

台中地檢署表示，為深入了解廚餘去化及防疫管理實況，今天上午由民生專組主任檢察官洪國朝率同檢察官康存孝，前往沙鹿、大雅聯合區域性垃圾掩埋場及烏日垃圾資源回收廠（焚化爐）進行實地履勘，詳實觀察廚餘掩埋與焚化作業流程，並聽取相關單位現場說明，以掌握防疫措施執行情形。

此外，今天並以最速件致函農業部，就台中市動物保護防疫處人員訪查轄內養豬場時所填具的「養豬場自衛防疫輔導及訪視紀錄表」，確認填寫狀況。

台中地檢署強調，防堵非洲豬瘟疫情為攸關國家防疫安全與畜牧產業穩定的重要工作，將持續與中央及地方相關機關密切合作，依法嚴謹辦理各項偵查與行政協作事宜，務求釐清事實全貌，防止疫情擴散，維護公共利益與民生安全。

