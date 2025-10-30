為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    釐清防疫實況 中檢履勘台中廚餘去化、確認動保處豬場訪視紀錄

    2025/10/30 19:55 記者陳建志／台中報導
    為釐清廚餘掩埋、焚化作業流程，台中地檢署檢察官今天前往垃圾掩埋場、焚化爐現場履勘。（台中地檢署提供）

    為釐清廚餘掩埋、焚化作業流程，台中地檢署檢察官今天前往垃圾掩埋場、焚化爐現場履勘。（台中地檢署提供）

    台中梧棲1處養豬場爆發非洲豬瘟，後續廚餘處理過程引發關注，為釐清廚餘掩埋、焚燒的過程，以及是否符合防疫規範，台中地檢署主任檢察官洪國朝率同檢察官康存孝今天親自前往沙鹿、大雅垃圾掩埋場，以及烏日焚化爐了解作業流程，並向農業部確認「養豬場自衛防疫輔導及訪視紀錄表」填寫狀況。

    台中地檢署表示，為深入了解廚餘去化及防疫管理實況，今天上午由民生專組主任檢察官洪國朝率同檢察官康存孝，前往沙鹿、大雅聯合區域性垃圾掩埋場及烏日垃圾資源回收廠（焚化爐）進行實地履勘，詳實觀察廚餘掩埋與焚化作業流程，並聽取相關單位現場說明，以掌握防疫措施執行情形。

    此外，今天並以最速件致函農業部，就台中市動物保護防疫處人員訪查轄內養豬場時所填具的「養豬場自衛防疫輔導及訪視紀錄表」，確認填寫狀況。

    台中地檢署強調，防堵非洲豬瘟疫情為攸關國家防疫安全與畜牧產業穩定的重要工作，將持續與中央及地方相關機關密切合作，依法嚴謹辦理各項偵查與行政協作事宜，務求釐清事實全貌，防止疫情擴散，維護公共利益與民生安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播