淡水非山非市幼兒園4生餐點費補助僅380 議員鄭宇恩籲調整

新北市議會正值總質詢，市長侯友宜赴新北市議會接受市政總質詢。（資料照）

為反映物價調漲、食材採購成本增加，教育部自113學年度起補助地方調整公立幼兒園午餐及點心費（餐點費）數額，一般地區餐點費調整為每日95元，偏遠地區則為105元。新北市議員鄭宇恩表示，盼「非山非市」幼兒園比照偏遠地區使用每日105元補助，淡水一間國小附幼僅4人就讀，廚工每日只有380元補助可以預算照顧孩子的營養，買不到什麼食材。市長侯友宜指出，此案暫以特別個案協助，再跟中央爭取調整補助。

鄭宇恩說，淡水這間國小附幼補助比照一般地區為每日95元，招收4生，需準備午餐、點心給幼生，廚工也擔心無法採購好的食物給小孩子補充營養，因為該園是附幼，午餐還可跟國小一起採購，但點心就只能有380元預算，呼籲市府將非山非市學校比較偏遠地區，調整補助為105元。

侯友宜指出，此案暫以特別個案解決，會再向中央爭取調整補助。

鄭宇恩進一步表示，部分幼兒園寒暑假有時上課人數也不到10人，盼也額外補助餐點費。侯友宜回應，請教育局通盤了解整體狀況，否則錢就只有一點，難以準備較好的餐點。

