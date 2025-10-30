為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淡水非山非市幼兒園4生餐點費補助僅380 議員鄭宇恩籲調整

    2025/10/30 08:05 記者黃子暘／新北報導
    新北市議會正值總質詢，市長侯友宜赴新北市議會接受市政總質詢。（資料照）

    新北市議會正值總質詢，市長侯友宜赴新北市議會接受市政總質詢。（資料照）

    為反映物價調漲、食材採購成本增加，教育部自113學年度起補助地方調整公立幼兒園午餐及點心費（餐點費）數額，一般地區餐點費調整為每日95元，偏遠地區則為105元。新北市議員鄭宇恩表示，盼「非山非市」幼兒園比照偏遠地區使用每日105元補助，淡水一間國小附幼僅4人就讀，廚工每日只有380元補助可以預算照顧孩子的營養，買不到什麼食材。市長侯友宜指出，此案暫以特別個案協助，再跟中央爭取調整補助。

    鄭宇恩說，淡水這間國小附幼補助比照一般地區為每日95元，招收4生，需準備午餐、點心給幼生，廚工也擔心無法採購好的食物給小孩子補充營養，因為該園是附幼，午餐還可跟國小一起採購，但點心就只能有380元預算，呼籲市府將非山非市學校比較偏遠地區，調整補助為105元。

    侯友宜指出，此案暫以特別個案解決，會再向中央爭取調整補助。

    鄭宇恩進一步表示，部分幼兒園寒暑假有時上課人數也不到10人，盼也額外補助餐點費。侯友宜回應，請教育局通盤了解整體狀況，否則錢就只有一點，難以準備較好的餐點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播